عباس موسوي: أمريكا لا تتمتع بأي صلاحية أخلاقية وشرعية للتدخل في حقوق الإنسان

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتبر حقوق الإنسان سلعة تباع وتشتري.

قال السيد عباس موسوي في معرض رده على نظيرته الأمريكية: "بات واضحاً لجميع العالم أن الإدارة الأمريكية لا تؤمن بحقوق الإنسان ولا تتمتع بأي صلاحية أخلاقية وشرعية للتدخل في هكذا قضايا لتتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وتابع: ان الصمت المخزي للخارجية الامريكية ازاء اعدام 37 ناشطاً سياسياً في السعودية هو احدث مثال على حقيقة انه من وجهة نظر امريكا قد تحولت مواقف حقوق الانسان التي كانت في السابق اداة سياسية، الى سلعة تباع وتشترى.

وأضاف: ان الارهاب الاقتصادي الامريكي عبر العقوبات الجائرة ضد الشعب الايراني هو اكبر واوسع انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبشر.

كذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان مراعاة حقوق الانسان الزامية من قبل جميع الدول ولكن امريكا عبر سجلها الاسود الذي لديها من حيث حقوق الانسان داخل وخارج امريكا يستدعي ان تقوم بإعادة نظرة عاجلة في هذا الشأن.

وقال متابعاً: إن الانتهاك المستمر لحقوق الأقليات العرقية والدينية داخل أمريكا وتصدير الأسلحة بالمليارات لقتل المدنيين والتعذيب بالسجون المرعبة والفرض الاحادي للعقوبات الجائرة على جميع الشعوب هي جزء من هذا السجل، ان الايرانيين ليسوا بحاجة الى الدعم المخادع والمثير للحروب من قبل امريكا.