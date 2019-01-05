زاخاروفا: واشنطن تستخدم التضليل في حربها الإعلامية ضد فنزويلا

الوقت- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أمريكا تستخدم التضليل كجزء من الحرب الإعلامية ضد فنزويلا.

وتعليقا على مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن روسيا أقنعت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم مغادرة البلاد قالت زاخاروفا اليوم لقناة سي إن إن الأمريكية: “تبذل واشنطن كل ما في وسعها لإحباط الجيش الفنزويلي والآن تستخدم التضليل كجزء من حرب المعلومات”.

وكان الرئيس الفنزويلي أكد في وقت سابق أن تصريحات بومبيو التي قال فيها إن “مادورو كان يستعد لمغادرة فنزويلا صباح أمس وان موسكو منعته من ذلك”.. تافهة وقال: “لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذه الحكومة المجنونة.. كم من الحقد والكراهية في نفوس مسؤوليها.. إلى أي مستوى يمكن أن يصل عدم الإحساس والجنون والكذب والتلاعب”.

وأعلن مادورو إفشال محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين المؤيدين للمعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن متوعدا المتورطين بملاحقات جزائية.

يذكر أن فنزويلا تتعرض منذ أشهر لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.