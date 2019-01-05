الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على غزة

الوقت- كشفت صحيفة يديعوت اخرنوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وبحسب الصحيفة "الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمدا" وفق قولها.

وفي سياق متصل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه بسبب الخشية من تصعيد محتمل مع قطاع غزة، نشر جيش العدو الصهيوني بطاريات من منظومة القبة الحديدية في أرجاء البلاد.

وأوضحت الإذاعة الاسرائيلية أن سبب الخشية هو اقتراب يومي "الذكرى" و"الاستقلال" في الأسبوع المقبل، وكذلك أيضاً مسابقة الأغاني الأوروبية "يوروفيجين" التي ستجرى في منتصف الشهر المقبل في الكيان المحتل.‎

وفي معرض ردها، نفت حركة الجهاد في فلسطين اليوم الثلاثاء، صحة اتهامات إسرائيلية لها، بإطلاق صاروخ، مساء الاثنين، من قطاع غزة، وسقط قبالة شواطئ اسدود.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: " الجناح العسكري للحركة لم تعلن عن إطلاق صاروخ تجاه الاحتلال، وبالتالي فهذا الاتهام فبركة يريد منها الاحتلال أهداف محددة، أهمها التحريض على الجهاد الإسلامي".

وأضافت: " الاتهامات الإسرائيلية للحركة والتحريض عليها يأتي ضمن حملة تحريض منظمة ضد الحركة وقيادتها وعلى رأسهم الأمين العام زياد النخالة، ويأتي كمبرر مسبق لعمل ارهابي بحق القيادات".