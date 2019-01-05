فعاليات شعبية عراقية تندد بالجرائم السعودية بحق الشيعة في المملكة

الوقت- أدان تجمع قبائل محافظة البصرة العراقية المجازر التي يرتكبها النظام السعودي بحق المسلمين في العالم داعيا الى الأمم المتحدة والمنظمات والإنسانية الدولية باتخاذ موقف حازم من هذه الجرائم المتواصلة.

وخلال مؤتمر شعبي بمشاركة منظمات حقوقية وشيوخ عشائر في مدينة البصرة جنوبي العراق وطالب المتحدثون بالتحرك لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق المسلمين الشعية في المملكة، ودان المشاركون المجزرة السعودية التي راح ضحيتها عدد من أبناء الطائفة الشيعية في البلاد.

وطالب المؤتمر الشعبي الامم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية باتخاذ موقف حازم ازاء الجرائم التي ترتكبها سلطات آل سعود، كما عبر المشاركون عبروا عن تضامنهم مع اهالي الشهداء في العوامية والقطيف والاحساء والمدينة المنورة وطالبوا وزارة الخارجية العراقية بضرورة تعليق ملف العلاقات مع السعودية لحين وقف الاعدامات واطلاق سراح المعتقلين الابرياء.

وتشهد مدن وسط وجنوب العراق فعاليات شعبية ورسمية تطالب بموقف حازم وفاعل من شأنه أن يردع الاستهتار السعودي بدماء المسلمين في مختلف انحاء العالم.

وكانت فعاليات عراقية رفعت قبل ايام صورا ولافتات في شوارع النجف تندد بالنظام السعودي ورفضا لافتتاح سفارة سعودية في مدينة النجف، وتضمنت احدى اللافتات "النظام الوهابي السعودي ارهابي وعدو المسلمين ولن نسمح له بفتح سفارة في مدينتنا".