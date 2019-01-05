أنقرة ترد على صحيفة سعودية حذرت من السفر الى تركيا

الوقت- أكدت سفارة أنقرة في السعودية ان تركيا وجهة سفر آمنة لملايين السياح من أرجاء العالم وذلك في معرض ردها على الاخبار التي تداولتها وسائل إعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك خليجيين مهددون بالاختطاف أو الاعتداء عليهم في حال الذهاب إلى تركيا.

وقالت السفارة التركية في بيان أن تلك الأخبار "باطلة ولا صحة لها ولا تستند إلى معلومة أو أدلة ملموسة، وعبارة عن إعلانات مغرضة لتضليل الرأي العام".

وشددت السفارة التركية، على جاهزيتها لتقديم كامل المساعدة والدعم لأي طلب مساعدة ، مضيفة أن البلاد وجهة سفر مفضلة للملايين من أرجاء العالم كل عام لما تتمتع به من تنوع جغرافي وثقافي ومميزات اقتصادية واجتماعية.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية نشرت يوم الاثنين مقالا اكدت فيها "إنها شاهدت فيلما وثائقيا على قناة "ديسكفري العالمية" يستعرض كيف تدار عمليات النصب والاحتيال على السياح الأجانب في مطاعم وحانات إسطنبول، وقد يتفاجأ القارئ حين يعرف أن عمليات النصب هذه تتم بتنسيق دقيق داخل المطعم".

وأضافت الصحيفة السعودية المقربة من ولي العهد السعودي: "عندما يعترض السائح مثلا على قيمة الفاتورة الباهظة التي قد تتجاوز آلاف الدولارات، فإنه فورا سيفكر بالتوجه لأقرب قسم شرطة ليفاجأ بدوره بأن التنسيق بين المطعم والشرطة يتجاوز حدود خياله، وأنه أصبح فريسة وصيدا ثمينا يدور في حلقة مفرغة".

تابعت بالقول إن "الإعلام في المملكة يعمل بكل طاقاته على التحذير من السفر إلى تركيا، بعد أن اتضح جليا استهداف السائح السعودي بعمليات النصب والاحتيال والاعتداء في أحيان كثيرة، وبحوادث موثقة ومنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن صحيفة "عكاظ" قامت وبشكل يومي تقريبا بتغطيات وتقارير صادمة عن حالات الاعتداء والنصب والاستهداف السافر للسائح السعودي على وجه الخصوص والخليجي بالعموم، والسلوكيات العدائية الممارسة ضدهم.