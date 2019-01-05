وزير الخارجية الأمريكي يهدد بشن هجوم عسكري على فنزويلا

الوقت- هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بشن هجوم عسكري على فنزويلا ان انظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها فنزويلا لن تعرقل هذه العملية.

وأضاف بومبيو أن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تستخدمها القوات الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد الرئيس نيكولا مادورو، وتابع : "أعتقد لا ينبغي على أحد ارتكاب خطئا، أنه في حال اتخذت (الولايات المتحدة) مثل هذا القرار، في حال تم اختيار الحال العسكري، فسيكون الجيش الأمريكي قادرًا على تنفيذه العملية لتحقق النتيجة التي يريدها الرئيس".

وفي سياق متصل أعلنت الممثلة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي شكل من أشكال العنف ويدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد من أجل تجنب الخسائر في الأرواح وتصاعد التوتر في فنزويلا.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية، التي كان زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، قد دعا منها، الجيش للانضمام إليه، في مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الثلاثاء إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، فيما ووصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا الحدث بأنا "تحرك انقلابي".