واشنطن بوست: 10 آلاف كذبة لترامب منذ توليه منصبه

الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير جديد لها الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدلى بأكثر من عشرة آلاف من التصريحات "الكاذبة والمضللة"، منذ تسلمه منصبه.

وبحسب الإحصائية الجديدة الصادرة بمناسبة انقضاء 800 على فترة رئاسة ترامب، والصادرة عن فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة المعروفة، فان 22% من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أمريكا عظيمة"، التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة أن ترامب يميل إلى تكرار نفس العبارات الخاطئة، ومنذ وصوله إلى الرئاسة، في يناير 2017، حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة إلى خبر كاذب تكرر على الأقل 20 مرة.

وترامب الذي يصف الصحفيين بانتظام بأنهم "أعداء الشعب" ويروجون "أخباراً مزيفة"، علق مؤخراً على مدققي الحقائق في الصحف قائلاً: إن "مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام".

من ناحية أخرى اتهم ترامب، الاثنين، وسائل الإعلام بدعم من أسماه "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات: إن "وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج"، ما يكشف عن قلقه من ترشيح بايدن، واضاف ترامب في إحدى تغريداته: "أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما؛ لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

وكان جو بايدن أعلن رسمياً، الخميس الماضي، دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، منتهجاً سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب، ومتهماً إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.