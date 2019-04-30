أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 24 شعبان 1440

إخترنا لكم

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟ الوقت- تشغل "صفقة القرن" وتفاصيلها التي خططها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، أصحاب القرار في الأردن وكذلك الشعب لكونها تمسهم بشكل مباشر وتؤثر على مستقبلهم وسياستهم، وفي كل يوم ...

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات الوقت- سوف يحتاج الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" إلى دعم قوي من المنتدى الوطني للأسلحة لتحقيق النجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020، ولهذا فلقد أعلن قبل عدة أيام عن انسحاب بلاده من معاهدة تجارة الاسلحة ليضمن دعم هذا المنتدى له في الانتخابات المقبلة.

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟ الوقت- بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من الـ 2 مايو 2019، لن تمدد الإعفاءات النفطية للثمان الدول التي تقوم بشراء النفط من إيران، ادعت المملكة العربية السعودية أنها ستتمكن من ملأ الفراغ النفطي الإيراني في الاسواق العالمية؛ بينما يعتقد وزير النفط الإيراني بأن الرياض لن تتمكن من ذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية النفطية المحدودة.

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟ الوقت- أصدرت المحكمة العليا السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أحكام الإعدام ضد سعوديين معارضين لنظام آل سعود، على الرغم من أن قاتلي الصحفي المعارض "خاشقجي" واولئك الذين قاموا بجرائم وحشية في اليمن لا يزالون يمرحون ويسرحون بكل حرية.

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ الوقت- يشكّل ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات الأخيرة على طهران.

أخبار

دمشق وموسكو: واشنطن تسعى للإبقاء على مخيم الركبان كدرع بشري لقواتها بالتنف

دمشق وموسكو: واشنطن تسعى للإبقاء على مخيم الركبان كدرع بشري لقواتها بالتنف

الوقت- جددت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين التأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى للإبقاء على المهجرين في مخيم الركبان كدروع بشرية لوجود قواتها اللاشرعي في منطقة التنف.

محاولة انقلاب في فنزويلا واشتباكات مسلحة وسط كاركاس محاولة انقلاب في فنزويلا واشتباكات مسلحة وسط كاركاس

واشنطن تعمل على إدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية واشنطن تعمل على إدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية

حفتر طلب من الملك السعودي ثلاثة مطالب لشن الحرب على طرابلس حفتر طلب من الملك السعودي ثلاثة مطالب لشن الحرب على طرابلس

الخارجية الروسية: لا بديل عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد بديل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبار أنها أهم عنصر استراتيجي في بنية الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي.

الجهاد: التحريض الإسرائيلي على قادة الحركة مقدمة لعدوان إرهابي الوقت- أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن الاتهامات "الإسرائيلية" للحركة والتحريض عليها يأتي ضمن حملة تحريض منظمة ضد الحركة وقيادتها وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ويأتي كمبرر مسبق لعمل ارهابي بحق القيادات.

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية الوقت- أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردود أفعال شعبيّة سعوديّة، حيث ردّ المغردون بتغريدات#ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية.

ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية الوقت- حذّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بتحويل الكيان الإسرائيلي إلى دولة متدينة، مشيراً إلى انّه إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية،

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟ الوقت- نشر موقع "ذي ناشيونال إنترست" مقالا أشار فيه إلى احتمال اندلا حرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الأوضاع في غزة.

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية الوقت- أعلنت حركة أنصار الله، أمس الاثنين، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات هادي، محرّرة ستة من أسراها.

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب الوقت- أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام إلي معاهدة ’ان بي تي الوقت- طالب مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني بفرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام الي معاهدة ’ان بي تي

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً الوقت- قال وزير الخارجيّة الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا

طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني

تنظيم القاعدة في اليمن رهن إشارة السعودية وجرائمها تنظيم القاعدة في اليمن رهن اشارة السعودية وجرائمها

الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن

رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد

التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من أصحاب العروش الخاوية التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من اصحاب العروش الخاوية

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا العام الحالي

الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا الاردن تنفذ قانون العقوبات الامريكية على سوريا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام إلي معاهدة ’ان بي تي

أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

لماذا انتفضت دير الزور في وجه "قسد"؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً

الجهاد: التحريض الإسرائيلي على قادة الحركة مقدمة لعدوان إرهابي

واشنطن تعمل على إدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية

الخارجية الروسية: لا بديل عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية

حفتر طلب من الملك السعودي ثلاثة مطالب لشن الحرب على طرابلس

دمشق وموسكو: واشنطن تسعى للإبقاء على مخيم الركبان كدرع بشري لقواتها بالتنف

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟

مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

هل تعدم السعودية الداعية المعتقل سلمان العودة؟

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

الأهداف والنتائج المحتملة لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية

الأدوات التي استخدمها نتنياهو للفوز

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

الإمارات والتجسّس: هل تنهي خلايا "ابن زايد" حكم السلطان قابوس؟

آل خليفة وتلفيق الاتهامات الباطلة.. التذّرع بحزب الله والحرس الثوري بعد قطر

موقع أمريكي: تقرير يكشف همجية أمريكا وبربريتها

مجلس نواب "سيئون" ماذا تريد السعودية وما هي الأطماع التي تسعى لتحقيقها ؟

نيويورك تايمز: موجة "الربيع العربي" الثانية تؤكد " لا تعتمدوا على الطغاة"

تهريب السلاح: ماذا تريد الإمارات من العراق؟

شروط ليبرمان على نتنياهو: الحرب معك أو مع حماس!

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

الثلاثاء 24 شعبان 1440
 
 
 
 
 
أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

مواضيع ذات صلة

التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من أصحاب العروش الخاوية

حزب الله يستنكر تصريح وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- خلال الأيام القليلة الماضية شهدت العلاقة بين العراق والبحرين توتراً غير مسبوق، وصل إلى حد تصعيد اللهجة على نحو غير مسبوق بين الطرفين واستدعاء القائم بالأعمال العراقية في المنام.

وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن هذه الأزمة بدأت عندما قام وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد آل خليفة" يوم السبت الماضي بانتقاد شديد لبيان أصدره زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، طالب فيه إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا وتنحّي حكامها فوراً والعمل على تدخل الأمم المتحدة للإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول جمعاء وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره، ولفتت تلك المصادر بأن الوزير البحريني كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من الشتائم ضد "الصدر" وصفه بالأحمق وعلّق أيضاً في تغريدته بالقول : "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي، وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين، أعان الله العراق على أمثاله من الحمقى المتسلطين".

غضب وردود فعل واسعة في العراق

لقد تسببت تصريحات وزير الخارجية البحريني ضد الزعيم الديني "مقتدى الصدر" في انتشار موجه من الغضب والسخط في الشارع العراقي، وحول هذا السياق طالبت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها الأحد، دولة البحرين بتقديم اعتذار رسمي عن تلك التغريدة النابية التي وجهها وزير خارجيتها ضد الزعيم البارز "مقتدى الصدر". وأعربت الخارجية العراقية عن شجبها للتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية البحرين، معتبرة أنها غير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسية، بل تُسيء أيضاً للعراق وسيادته واستقلاله وقامت بغداد باستدعاء السفير البحريني وسلّمت له مذكرتي احتجاج على خلفية التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية البحريني إساءة إلى الرموز الدينية والسياسة العراقية.

كما أفادت الخارجية العراقية بأن وكيلها سلّم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكي، "جوي هود"، بعد استدعائه إثر التصريحات التي نشرتها السفارة الأمريكية، والتي تجاوزت فيها الأعراف الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، أفادت قناة السومرية الإخبارية العراقية بأن عشرات العراقيين المؤيدين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شاركوا يوم الأحد الماضي في وقفة احتجاجية بمدينة النجف، تنديداً بهجوم وزير الخارجية البحريني على زعيمهم الصدر.

وقال أحد منظمي التظاهرة ويدعى جميل كاظم إن عدداً من رجال الدين احتشدوا أمام مقرّ القنصلية البحرينية وسط مدينة النجف، رافعين الورود ومرددين شعارات تنتقد الإساءة لرموز العراق ومن بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأوضح أن الهدف من التظاهرة هو التعبير عن الرفض الشعبي للإساءة للرموز الدينية في العراق من أي طرف كان.

السعودية والإمارات تناصران البحرين

أعلنت السعودية عن موقفها الرسمي من الأزمة الدبلوماسية بين العراق والبحرين على خلفية مقترح زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" تنحّي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، وقالت الخارجية السعودية في تغريدة على تويتر يوم أمس الاثنين: "نرفض التدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما يمسّ بسيادتها وأمنها واستقرارها"، وعبّر مصدر مسؤول بالوزارة عن تطلع المملكة إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بياناً قالت فيه: "إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".

وأضافت أن الوزارة شددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي. وأوضحت الوزارة بأنها تدعوا الأخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

 بالنظر إلى كل هذه التصريحات التي أطلقها المسؤولون السعوديون والإماراتيون الداعمة للبحرين، يمكن القول هنا بأن تلك التصريحات تهدف إلى الدفاع عن السياسات الإقليمية والتدخلات السافرة التي يقوم بها هذان البلدان في عدد من دول المنطقة أمام الانتقادات الدولية وذلك لأن هذه التصريحات السعودية والإماراتية جاءت عقب إطلاق "الصدر" تصريحات داعمة للحركة الشعبية في البحرين، ومعارضة لمخططات السعودية والإمارات الخبيثة في الحرب على اليمن.

يذكر أن الإمارات والسعودية شنتا حرباً دموية قبل عدة سنوات في اليمن وبدعم من واشنطن، ويرفضان حتى الآن أي خطة سلام لإنهاء الحرب وإراقة الدماء في هذا البلد الفقير.

ومن هذا المنطلق يمكن استنتاج أن وقوف الجبهة السعودية الإماراتية قبل عدة أيام ضد بغداد يرجع إلى عجز أمراء الخليج عن إقامة علاقات استراتيجية وودية مع العراق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تصريحات مقتدى انتقادات شيوخ العرب ردود فعل غضب شعبي استقرار المنطقة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة