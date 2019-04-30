هل يرضى الشعب السعودي بإهانات ترامب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 24 شعبان 1440

إخترنا لكم

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟ الوقت- تشغل "صفقة القرن" وتفاصيلها التي خططها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، أصحاب القرار في الأردن وكذلك الشعب لكونها تمسهم بشكل مباشر وتؤثر على مستقبلهم وسياستهم، وفي كل يوم ...

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات الوقت- سوف يحتاج الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" إلى دعم قوي من المنتدى الوطني للأسلحة لتحقيق النجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020، ولهذا فلقد أعلن قبل عدة أيام عن انسحاب بلاده من معاهدة تجارة الاسلحة ليضمن دعم هذا المنتدى له في الانتخابات المقبلة.

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟ الوقت- بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من الـ 2 مايو 2019، لن تمدد الإعفاءات النفطية للثمان الدول التي تقوم بشراء النفط من إيران، ادعت المملكة العربية السعودية أنها ستتمكن من ملأ الفراغ النفطي الإيراني في الاسواق العالمية؛ بينما يعتقد وزير النفط الإيراني بأن الرياض لن تتمكن من ذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية النفطية المحدودة.

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟ الوقت- أصدرت المحكمة العليا السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أحكام الإعدام ضد سعوديين معارضين لنظام آل سعود، على الرغم من أن قاتلي الصحفي المعارض "خاشقجي" واولئك الذين قاموا بجرائم وحشية في اليمن لا يزالون يمرحون ويسرحون بكل حرية.

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ الوقت- يشكّل ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات الأخيرة على طهران.

أخبار

الجهاد: التحريض الإسرائيلي على قادة الحركة مقدمة لعدوان إرهابي

الجهاد: التحريض الإسرائيلي على قادة الحركة مقدمة لعدوان إرهابي

الوقت- أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن الاتهامات "الإسرائيلية" للحركة والتحريض عليها يأتي ضمن حملة تحريض منظمة ضد الحركة وقيادتها وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ويأتي كمبرر مسبق لعمل ارهابي بحق القيادات.

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية الوقت- أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردود أفعال شعبيّة سعوديّة، حيث ردّ المغردون بتغريدات#ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية.

ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية الوقت- حذّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بتحويل الكيان الإسرائيلي إلى دولة متدينة، مشيراً إلى انّه إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية،

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟ الوقت- نشر موقع "ذي ناشيونال إنترست" مقالا أشار فيه إلى احتمال اندلا حرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الأوضاع في غزة.

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية الوقت- أعلنت حركة أنصار الله، أمس الاثنين، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات هادي، محرّرة ستة من أسراها.

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب الوقت- أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام إلي معاهدة ’ان بي تي الوقت- طالب مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني بفرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام الي معاهدة ’ان بي تي

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً الوقت- قال وزير الخارجيّة الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا

طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني

تنظيم القاعدة في اليمن رهن إشارة السعودية وجرائمها تنظيم القاعدة في اليمن رهن اشارة السعودية وجرائمها

الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن

رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد

التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من أصحاب العروش الخاوية التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من اصحاب العروش الخاوية

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا العام الحالي

الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا الاردن تنفذ قانون العقوبات الامريكية على سوريا

ريابكوف: الاتفاق النووي الإيراني أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي الوقت- دعا مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني باعتباره أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ،مشدداً على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يستمر بقوة.

حزب الله يستنكر تصريح وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر الوقت- استنكر حزب الله تصريح وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين الذي أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي الشريف سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله تعالى.

لافروف: لن نقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا، وشدد على حق الحكومة السورية في ضمان سلامة مواطنيها.

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي الوقت- واصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دعمه لحكومة الوفاق، مؤكداً أن تركيا ستسخر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي".

السودان: جولة جديدة من المفاوضات مع المجلس العسكري.. والأخير يجمّد نشاط النقابات الوقت- أقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان على إعفاء مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

لماذا انتفضت دير الزور في وجه "قسد"؟

هل يرضى الشعب السعودي بإهانات ترامب؟

ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

موقع أمريكي: وسط حالة قطع الرؤوس الجماعية.. وول ستريت تسارع لتحقيق الأرباح في السعودية

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟

الجهاد: التحريض الإسرائيلي على قادة الحركة مقدمة لعدوان إرهابي

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام إلي معاهدة ’ان بي تي

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية

امراء الخليج يصطفون ضد العراق؛ سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً

وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

الإمارات والتجسّس: هل تنهي خلايا "ابن زايد" حكم السلطان قابوس؟

مجلس نواب "سيئون" ماذا تريد السعودية وما هي الأطماع التي تسعى لتحقيقها ؟

آل خليفة وتلفيق الاتهامات الباطلة.. التذّرع بحزب الله والحرس الثوري بعد قطر

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

الجيش الإسرائيلي يستخدم مدرعة إماراتية ثقيلة في الضفة الغربية

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

تشكيل مجلس عسكري انتقالي في السودان بعد الإطاحة بالبشير

واشنطن تحذّر تركيا من النتائج "المدمّرة" لأي عمل عسكري شمال شرقي سوريا

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

الأهداف والنتائج المحتملة لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية

ضباط إماراتيون يصلون مطار بنغازي.. ما هي مهمتهم؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل يرضى الشعب السعودي بإهانات ترامب؟

الثلاثاء 24 شعبان 1440
 
 
 
 
 
هل يرضى الشعب السعودي بإهانات ترامب؟

مواضيع ذات صلة

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

ترامب: أنا معجب بالأموال السعودية!!!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تتوالى الإهانات الأمريكية للسعوديّة، إهانات ترامب لم تحرّك ساكناً حكومياً في الرياض، ولا ذبابها الإلكتروني، رغم أنها طالت الجميع، وكأن على رؤوسهم الطير.

لا يعدّ الابتزاز الأمريكي للسعوديّة بجديد، بل يعود للقاء الملك المؤسس عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن المدمرة «مرفي»، لكنّ هذا الابتزاز كان يجري بالطرق الدبلوماسيّة، إلا أن ترامب يعمد إلى الأسلوب نفسه دون أي أسلوب دبلوماسي أو اهتمام بمشاعر الحلفاء أو حتى ردود الأفعال.

ما يحصل ابتزاز واضح، ولعلّ الصمت السعودي على هذه الإهانات هو الذي دفع بالرئيس ترامب لتكرار إهاناته كلّ فترة، وسنكتفي بذكر بعض هذه الإهانات التي لا يسع هذا النصّ لسردها

إهانات بالجملّة

اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه الإهانات للسعودية منذ بدء حملته الانتخابيّة التي وصف فيها السعوديّة بالبقرة الحلوب، لاحقاً، وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي بسياسة (الحلب) التي ناهزت الـ 450 مليار دولار عند زيارته للرياض.

رغم كلّ هذا إلا أنّه أصرّ على مواصلة توجيه الإهانات للملك سلمان، والحكومة السعودية، بتذكيرهم بالأموال التي يدفعونها لواشنطن، وأنها أقل مما يجب.

بعد ذلك، وعندما كان ترامب يلتقي بوليّ العهد السعودي، في البيت الأبيض أخرج الرئيس الأمريكيّ لوحةً تحمل صور الصفقات العسكرية التي وقعها السعوديون والأمريكيون ومبلغ كل منها بالمليار، حيث وجّه حديثه لابن سلمان قائلاً: هذه المبالغ زهيدة بالنسبة لكم” وقال ترامب خلال اللقاء: السعودية ثرية جداً وستعطينا جزءاً من هذه الثروة.

مؤخراً، تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في لقاء خاص عن كواليس اللقاء الذي جمعه وزوجته مع الملك سلمان في السعودية، وكيف أمسك الملك سلمان يد ميلانيا زوجة ترامب وقبلها ثلاث مرات، حتى أوقفه ترامب وقال له يكفي.

لكن ترامب قد رفع مستوى هذه الإهانات مؤخراً، ففي إحدى المرّات قال ترامب (هل تعتقدون أن السعودية دولة غنية؟ نعم، وأنا أبلغت الملك سلمان أن عليه الدفع)، (أنا آسف، عليك الدفع، سنحميك لكن عليك الدفع)، وأردف قائلاً بنبرة مرتفعة: إنه لولا حمايته للمنطقة العربية، فإنها ما كانت لتصمد أمام إيران مدة 12 دقيقة.

الإهانة الأخيرة ربّما كانت الأقسى بعد "البقرة الحلوب" فقد قال ترامب بشكل مهين "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال ملك السعودية: "لكن لماذا تتصل بي؟ لم يُجر أحد معي اتصالاً كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء"، بحسب روايته.

إلى أين

لا ندري إلى متى تستمرّ هذه الإهانات السعوديّة، وهل إذا ما حصل مثل هذا الكلام من دولة أخرى لتصرّفت بالأسلوب ذاته؟ نذكر أنها انتفضت واتخذت قرارات صارمة وتصعيدية ضد كندا عندما طلبت السلطات الكندية تخفيف القيود عن السعوديين وتطرقت إلى مسألة حقوق الإنسان هناك، فهل هي سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد، أم عجز سعوديّة أم شيء آخر؟.

لا شكّ أنه لو لم تكن الحكومة السعودية ضعيفة، لما كرّر ترامب إهانته للملك سلمان، وعمد إلى حلبها متى أراد.

إن هذه الإهانات تشكّل صفعة كبرى لهذا النظام على الصعيد الدبلوماسي، وأكبر من ذلك لابن سلمان الذي حاول أن يقدّم نفسه أنموذجاً للشباب السعودي من خلال اللعب على الوتر الوطني؟ فهل الشباب السعودي يرضى بهذه الإهانات، بالطبع لا، فأين الذباب الإلكتروني من سخرية ترامب من السعودية في كل مرة؟

وأما عند البحث في أبعاد التهديد والإهانات الأمريكية فلا بدّ من الإشارة إلى التالي:

أولاً: هل ترامب مقتنع بأن أسلوب الإهانات هو الذي يجدي نفعاً مع السعوديّة؟ لماذا هو مقتنع بذلك؟ يبدو واضحاً أن هذا الأسلوب هو نتيجة تصوّر ترامب للواقع السعودي وهنا نسأل هل هذا التهديد الذي يكرّره ترامب هو داخلي أم خارجي؟

ثانياً: إذا كان التهديد داخلياً، فهل ترامب قادر على فرض سلطته على الشعب السعودي، هذه إهانة لآل سعود من ناحية، ولشعب الحجاز من ناحية أخرى، هل واشنطن "متغلغلة" في السعودية إلى هذا الحدّ؟ هل ذلك تمسك بمقدّرات البلد الداخليّة؟.

ثالثاً: وأما إذا كان التهديد خارجياً، ألم تكفِ صفقات التسلّح السابقة؟ ألا تكفي الصفقات التي تعقد بمئات المليارات من الدولارات من أجل التسلّح؟ وهل الأمر على هذا النحو بالفعل بحيث تسقط السعودية أمام خطر خارجي خلال أسبوعين فقط؟ فهل الأسلحة الأمريكية غير فعّالة، أم إن السعوديين غير قادرين على استخدام هذه الأسلحة كما قال ترامب في إحدى إهاناته.

عوداً على بدء، لا شكّ أن الشعب السعودي صاحب عراقة عربية یأبى الذل والهوان، وبالتالي فإن حالة الخنوع والخضوع التي تظهر بها السعودية أمام الإدارة الأمريكية أثارت امتعاضاً واسعاً في الشارع العربي، والسعودي، ليردّ المغردون على هجوم ترامب الأخير بتغريدات#ترامب – يهين - سلمان و #ترامب – يهين -السعودية.

نأمل أن يرتفع مستوى الردّ السعودي على هذه الإهانات، الشعب السعودي أرفع من هذه الإهانات، والأموال تخصّهم ومن جيبهم. لكن وصول "صبيان إلى الحكم" يجعلهم يدفعون الثمن، فهل كان مفتي ليبيا الصادق الغرياني محقّاً عندما طالب المسلمين في العالم بالاكتفاء بأداء الحج والعمرة مرة واحدة، لأنه مالٌ يذهب إما إلى حكام السعودية لقتل المسلمين والتآمر على شعوب تتوق إلى الحرية، أو للرئيس ترامب لصرفه على الشعب الأمريكي؟.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعوديّة ترامب بن سلمان سلمان أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة