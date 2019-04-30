سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

الوقت- أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردود أفعال شعبيّة سعوديّة، حيث ردّ المغردون بتغريدات#ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية.

وقد أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضباً شعبيّاً في السعودية، حيث جدّد ترامب في تصريحات له دعوته السعودية إلى دفع الأموال مقابل الدفاع عنها.

كما وقال إنه اتصل بالملك السعودي وأبلغه بأن "دفاع الولايات المتحدة عن المملكة يكلّفها الكثير، وبالتالي على الرياض الدفع مقابل ذلك".

لم تكن دعوة ترامب هذه الأولى ، ففي 3 تشرين الأول/ أكتوبر أكد ترامب أن بلاده تضمن أمن السعودية مقابل دفع الملك سلمان المزيد لقاءها.

وعلى منصات التواصل الإجتماعي، عبّر سعوديون وعرب عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأميركي، واستخدم المغردون هاشتاغ #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية.