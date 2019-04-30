صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية

الوقت- أعلنت حركة أنصار الله، أمس الاثنين، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات هادي، محرّرة ستة من أسراها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن السلطة المحلية في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، استقبلت ستة من مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية، بعد تحريرهم بعملية تبادل أسرى مع قوات هادي.

وأضافت أن "وكيل محافظة حجة محمد القاضي، هنأ الأسرى المحررين بعودتهم إلى أهلهم وذويهم".

وأشار إلى "اهتمام القيادة السياسية وبذلها جهوداً مستمرة في سبيل تحرير كافة الأسرى".

وتأتي هذه الصفقة بعد تنفيذ الجهتين، العامين الماضيين، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.

وتبادلت حكومة صنعاء وحكومة الرياض في ديسمبر الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.