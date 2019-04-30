الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

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  الثلاثاء 24 شعبان 1440

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"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات الوقت- سوف يحتاج الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" إلى دعم قوي من المنتدى الوطني للأسلحة لتحقيق النجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020، ولهذا فلقد أعلن قبل عدة أيام عن انسحاب بلاده من معاهدة تجارة الاسلحة ليضمن دعم هذا المنتدى له في الانتخابات المقبلة.

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟ الوقت- بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من الـ 2 مايو 2019، لن تمدد الإعفاءات النفطية للثمان الدول التي تقوم بشراء النفط من إيران، ادعت المملكة العربية السعودية أنها ستتمكن من ملأ الفراغ النفطي الإيراني في الاسواق العالمية؛ بينما يعتقد وزير النفط الإيراني بأن الرياض لن تتمكن من ذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية النفطية المحدودة.

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟ الوقت- أصدرت المحكمة العليا السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أحكام الإعدام ضد سعوديين معارضين لنظام آل سعود، على الرغم من أن قاتلي الصحفي المعارض "خاشقجي" واولئك الذين قاموا بجرائم وحشية في اليمن لا يزالون يمرحون ويسرحون بكل حرية.

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ الوقت- يشكّل ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات الأخيرة على طهران.

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم الوقت- يجتاح الارهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطور والتقدم ليبقى منفذا لتفريغ بضائع الغرب ...

أخبار

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟

الوقت- نشر موقع "ذي ناشيونال إنترست" مقالا أشار فيه إلى احتمال اندلا حرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الأوضاع في غزة.

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية الوقت- أعلنت حركة أنصار الله، أمس الاثنين، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات هادي، محرّرة ستة من أسراها.

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب الوقت- أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام الي معاهدة ’ان بي تي الوقت- طالب مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني بفرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام الي معاهدة ’ان بي تي

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً الوقت- قال وزير الخارجيّة الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا

طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني

تنظيم القاعدة في اليمن رهن اشارة السعودية وجرائمها تنظيم القاعدة في اليمن رهن اشارة السعودية وجرائمها

الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن

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التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من اصحاب العروش الخاوية التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من اصحاب العروش الخاوية

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الاردن تنفذ قانون العقوبات الامريكية على سوريا الاردن تنفذ قانون العقوبات الامريكية على سوريا

ريابكوف: الاتفاق النووي الإيراني أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي الوقت- دعا مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني باعتباره أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ،مشدداً على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يستمر بقوة.

حزب الله يستنكر تصريح وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر الوقت- استنكر حزب الله تصريح وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين الذي أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي الشريف سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله تعالى.

لافروف: لن نقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا، وشدد على حق الحكومة السورية في ضمان سلامة مواطنيها.

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي الوقت- واصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دعمه لحكومة الوفاق، مؤكداً أن تركيا ستسخر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي".

السودان: جولة جديدة من المفاوضات مع المجلس العسكري.. والأخير يجمّد نشاط النقابات الوقت- أقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان على إعفاء مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب

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أخبار

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

الثلاثاء 24 شعبان 1440
 
 
 
 
 
الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

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الوقت-  أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

واتهم المواطن التركي، البالغ من العمر 49 عاما، بـ"إطلاق حملة على موقع فيسبوك من دون الحصول على إذن رسمي، هدفها الترويج لأيديولوجيات مجموعتين متطرفتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام،" وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما اتهم بجمع التبرعات وإرسالها إلى أعضاء من هذه الجماعات من خلال شركات تحويل الأموال في الإمارات.

في السياق ذاته، أيدت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على رجل آخر من جنسية عربية، اتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "أبو محمد العدناني"، لحث الشباب على الانضمام لهذه التنظيمات المتطرفة والتعاطف معها.

يذكر أن وكالة أنباء الإمارات لم تفصح عن أسماء المتهمين، ويأتي هذا الحكم بعد اعتقال تركيا مؤخراً شخصين متهمين بالتجسس لصالح الامارات.

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الامارات أحرار الشام تركيا جبهة النصرة

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