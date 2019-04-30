الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب

الوقت- أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

واتهم المواطن التركي، البالغ من العمر 49 عاما، بـ"إطلاق حملة على موقع فيسبوك من دون الحصول على إذن رسمي، هدفها الترويج لأيديولوجيات مجموعتين متطرفتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام،" وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما اتهم بجمع التبرعات وإرسالها إلى أعضاء من هذه الجماعات من خلال شركات تحويل الأموال في الإمارات.

في السياق ذاته، أيدت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على رجل آخر من جنسية عربية، اتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "أبو محمد العدناني"، لحث الشباب على الانضمام لهذه التنظيمات المتطرفة والتعاطف معها.

يذكر أن وكالة أنباء الإمارات لم تفصح عن أسماء المتهمين، ويأتي هذا الحكم بعد اعتقال تركيا مؤخراً شخصين متهمين بالتجسس لصالح الامارات.