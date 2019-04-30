ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً

الوقت- قال وزير الخارجيّة الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا

وأكد الدكتور ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام' مرفقة بشريط فيديو عن تصريحاته في اجتماع 'الجمعية الاسيوية' الذي عقد في نيويورك اخيرا، اكد ظريف الاهمية الحيوية للخليج الفارسي وحيا اسمها التاريخي (30 ابريل اليوم الوطني للخليج الفارسي).

وقال وزير الخارجية الايراني: ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا. اننا نؤكد دوما بان الخليج الفارسي هو الخليج الفارسي وليس خليج المكسيك.

واضاف، ينبغي ان نجعل هنالك فرقا بين الخليج الفارسي وخليج المكسيك، لماذا استخدم هذه الكلمة، لان الملك السعودي في الرياض (الملك عبدالعزيز) استخدم اسم الخليج الفارسي كما ان للكويت ايضا اشارة الى الخليج الفارسي (في وثيقة تاريخية)، اذن لماذا نتصرف بصبيانية.

وتابع قائلا، ان اسمه هو الخليج الفارسي وهنالك ادلة تثبت بانه كان اسمه الخليج الفارسي دوما والجميع يعلم بانه يقع على حدودنا وهو في الواقع الشريان الحيوي لبلادنا والعالم.

يذكر ان يوم 30 نيسان /ابريل هو يوم تحرير جزيرة هرمز من يد المحتلين البرتغاليين اذ انه وفي مثل هذا اليوم من العام 1622 انهى القائد امام قلي خان سيطرة البرتغاليين علي سواحل ايران الجنوبية والتي استمرت 117 عاما.