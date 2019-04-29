تنظيم القاعدة في اليمن رهن إشارة السعودية وجرائمها

الوقت- نشر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بياناً جديداً هدد فيه بالانتقام لإعدامها مؤخراً 37 مواطناً مداناً بالإرهاب.

واتهم التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن، ويعدّ فرعاً محلياً لتنظيم "القاعدة" الإرهابية، فيه السعودية بإراقة دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء أمريكا. وشدد على أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منها.

ومن المثير للسخرية بحسب متابعين لبيان القاعدة الذي يعتنق الأفكار السلفية الوهابية، والذي يؤكد ان النظام السعودي وراء هذا البيان انه تبنى جميع المعدومين ال 37 ومن ضمنهم 32 شيعياً مع ان تنظيم القاعدة لا يحوي شيعة في صفوفه بل يكفرهم و يدعو لقتلهم، وجاء البيان كأن تنظيم القاعدة رهن إشارة النظام السعودية.

وكانت وسائل اعلام غربية اكدت في تقارير سابقة قيام النظام السعودي بشراء الاسلحة من واشنطن والدول الاوروبية وارسالها الى التنظيمات الارهابية، ومن بينها تنظيم القاعدة في اليمن.