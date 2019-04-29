الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن

الوقت- رغم التوترات مع السعودية بسبب حرب اليمن، يدرب الجيش الألماني بداية من منتصف هذا العام سبعة جنود سعوديين ليصبحوا ضباطا.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الألمانية، أن خمسة منهم سيبدأون تدريبهم لدى القوات البرية الألمانية في يوليو/تموز المقبل، بينما سيتدرب الاثنان الآخران لدى القوات الجوية الألمانية.

وبحسب البيانات، سيتلقى سبعة جنود سعوديين آخرين دورات لتعلم اللغة الألمانية في ألمانيا اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، ليبدؤوا بعد ذلك الانخراط في تدريب الضباط عام 2020.

وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا عدوانياً يضم دولا عربية لمقاتلة الحوثيين في اليمن. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أدت هذه الحرب إلى أسوأ كارثة إنسانية حاليا على مستوى العالم.

ويعود تدريب الجنود السعوديين إلى زيارة قامت بها وزيرة الدفاع الألمانية "أورزولا فون دير لاين" للعاصمة السعودية الرياض في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، حيث اتفقت الوزيرة مع ولي العهد الحالي "محمد بن سلمان"، الذي كان يشغل في ذلك الحين منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، على تدريب بعض الجنود السعوديين في ألمانيا. وتم توقيع اتفاقية بذلك في أبريل/نيسان عام 2017.

وكانت الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة "أنغيلا ميركل" والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق في ميثاق الائتلاف الجديد على تشديد السياسة المتبعة مع السعودية. وينص ميثاق الائتلاف على حظر جزئي لتوريد أسلحة ألمانية للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن بعد تواصل المجازر السعودية بحق المدنيين اليمنيين.