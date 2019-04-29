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  الإثنين 23 شعبان 1440

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أخبار

رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد

الإثنين 23 شعبان 1440
 
 
 
 
 
رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد

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دراسة أمريكية: "ابن زايد" يتلاعب بـ "ابن سلمان" الجاهل!

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الوقت- اكدت صحيفة "الصن" البريطانية، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان فشل في مفاوضاته مع عائلة مالكوم غليزر الأمريكية لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منهم.

وبحسب الصحيفة فان بن سلمان ومن خلال وكلاء اسرائيليين بينهم بيني زهافي، لم ينجحوا في إقناع عائلة غليزر ببيع النادي العريق الذي تأسس سنة 1878.

وأوضحت الصحيفة أن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عطلت جهود ابن سلمان الحثيثة لشراء النادي، إلا أنه عاد في شباط/ فبراير في محاولة أخيرة عن طريق الإسرائيلي زهافي، الذي التقى شخصيات سعودية في مدينة مراكش بالمغرب.

وزهافي كان اللاعب الرئيسي في صفقة شراء نادي تشيلسي عام 2000، لصالح رجل الأعمال الروسي اليهودي رومان أبراموفيتش.

وخلصت "الصن" إلى أن ابن سلمان كان يرغب في شراء مانشستر يونايتد من أجل منافسة أبو ظبي، والدوحة، اللتين تملكان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على التوالي.

وكانت "الصن"، ذكرت في وقت سابق ن اولي العهد السعودي رفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية إسترليني، مشيرة إلى أن عائلة جليرز الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، حصلت على أسهم النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني، وحاليًا حال بيع النادي ونقل إدارته إلى بن سلمان، ستكون الإدارة الإنجليزية، قد كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار جنية إسترليني.

من الجدير ذكره ان ولي العهد السعودي الذي يدعوا شعبه للتقشف لم يتوقف بعد صفقات اليخت واللوحة والقصر الشهيرة والتي تخطت قيمتهم المليار ريال بينما السعوديون يعانون الفقر والبطالة وفرض الضرائب وهو يريد ابرام صفقات جديدة بمليارات الدولارات في القارة العجوز.

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بن سلمان مانشستر يونايتد

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