طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني

الوقت- اكد مساعد وزير النفط الايراني أمير حسين زماني نيا، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني.

واضف مساعد وزير النفط الايراني في الشؤون الدولية والتجارية قال في كلمة خلال ورشة عمل خبراء المجلس العالمي للنفط (WPC)في طهران ان الخليج الفارسي يعتبر مساراً دولياً لنقل النفط والجميع يستخدمونه وليس عدة دول، قائلاً، ان المراحل الصعبة تستلزم طرق حل صعبة.

ولفت زماني نيا الى ان الاطراف الاوروبية في الاتفاق النووي يجب عليها ان تدفع النفقات اللازمة لتحقيق أقوالها ووعودها.

واشار مساعد وزير النفط الايراني الى نجاح ايران في اجتياز العقوبات المتعلقة بتأميم قطاع النفط في السبعينيات، مؤكدا ان ايران قادرة على اجتياز العقوبات في ظل هذه الاوضاع الصعبة.

وأكد زماني نيا ان عقوبات امريكا على قطاع النفط الايراني تضر في استقرار الاسواق العالمية للنفط، قائلا، ان هذه العقوبات هي دليل على الرد البلطجي الامريكي على تغيير موازين القوى في العالم.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من تباطؤ النمو الإقليمي في الشرق الأوسط بفعل "العقوبات" الأميركية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة، والمتزامنة مع عدم استقرار أسعار النفط.

وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، أن التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظللها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود.

وأوضح أن عدم اليقين هذا قد يزيد من مخاوف المستثمرين لوجود مخاطر في المنطقة برمتها، مما قد يؤدي إلى هروب الأموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.