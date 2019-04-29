مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا العام الحالي

الوقت- قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أن بلاده وروسيا ستجريان مناورات بحرية مشتركة العام الجاري في المياه الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن الاميرال خانزادي قوله في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر القوات البحرية بأن الأسطول الروسي تأسيسا على محادثات جرت، سيأتي إلى مياه إيران الجنوبية لإجراء مناورات مشتركة.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن خانزادي قوله إن البحرية الإيرانية ستواصل التدريب والتعاون التقني مع البحرية الروسية.

ووفق وكالة أنباء فارس كشف قائد القوات البحرية الإيرانية في الجيش الإيراني أن "محادثات أجراها مع وفد روسي في الصين حول إقامة مناورات مشتركة بين بحريتي البلدين كما سيتم التخطيط لإقامة مناورات بحرية في المحيط الهندي في إطار مؤتمر قادة بحريات البلدان المطلة عليه".

إلى ذلك، علق خانزادي على تصريح نتنياهو حول مواجهة ناقلات النفط الإيرانية مشيرا إلى أن "جانبا من الرد على هذا السؤال سياسي والجانب الآخر ذو طبيعة أمنية ودفاعية حيث تتولى البحرية الإيرانية مهمة الحفاظ على مصالح البلاد وفي هذا السياق تعد ناقلات النفط الإيرانية جزءا من أراضي البلاد وسيتم الحفاظ عليها بالتأكيد".