الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا

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  الثلاثاء 24 شعبان 1440

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"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات الوقت- سوف يحتاج الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" إلى دعم قوي من المنتدى الوطني للأسلحة لتحقيق النجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020، ولهذا فلقد أعلن قبل عدة أيام عن انسحاب بلاده من معاهدة تجارة الاسلحة ليضمن دعم هذا المنتدى له في الانتخابات المقبلة.

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟ الوقت- بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من الـ 2 مايو 2019، لن تمدد الإعفاءات النفطية للثمان الدول التي تقوم بشراء النفط من إيران، ادعت المملكة العربية السعودية أنها ستتمكن من ملأ الفراغ النفطي الإيراني في الاسواق العالمية؛ بينما يعتقد وزير النفط الإيراني بأن الرياض لن تتمكن من ذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية النفطية المحدودة.

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟ الوقت- أصدرت المحكمة العليا السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أحكام الإعدام ضد سعوديين معارضين لنظام آل سعود، على الرغم من أن قاتلي الصحفي المعارض "خاشقجي" واولئك الذين قاموا بجرائم وحشية في اليمن لا يزالون يمرحون ويسرحون بكل حرية.

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ الوقت- يشكّل ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات الأخيرة على طهران.

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم الوقت- يجتاح الارهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطور والتقدم ليبقى منفذا لتفريغ بضائع الغرب ...

أخبار

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

سعوديون: #ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية

الوقت- أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردود أفعال شعبيّة سعوديّة، حيث ردّ المغردون بتغريدات#ترامب_يهين_سلمان و #ترامب_يهين_السعودية.

ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية الوقت- حذّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بتحويل الكيان الإسرائيلي إلى دولة متدينة، مشيراً إلى انّه إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية،

ناشونال إنترست: هل يقود تدهور غزة لحرب جديدة؟ الوقت- نشر موقع "ذي ناشيونال إنترست" مقالا أشار فيه إلى احتمال اندلا حرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الأوضاع في غزة.

صفقة تبادل: تحرير ستة أنصار من قوات الجيش واللجان الشعبية الوقت- أعلنت حركة أنصار الله، أمس الاثنين، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات هادي، محرّرة ستة من أسراها.

الإمارات: الحكم على تركي بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب الوقت- أصدر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

دهقاني: يجب فرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام إلي معاهدة ’ان بي تي الوقت- طالب مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني بفرض الضغوط على الكيان الصهيوني للانضمام الي معاهدة ’ان بي تي

ظريف: الخليج الفارسي شرياننا الحيوي..والعالم أيضاً الوقت- قال وزير الخارجيّة الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا

طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني طهران: لا يمكن لأي بلد أن يملأ فراغ النفط الايراني

تنظيم القاعدة في اليمن رهن إشارة السعودية وجرائمها تنظيم القاعدة في اليمن رهن اشارة السعودية وجرائمها

الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن الجيش الألماني ينوي تدريب جنود سعوديين رغم تواصل المجازر في اليمن

رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد رغم استعانته بالاسرائيليين ولي العهد السعودي يفشل في شراء نادي مانشستر يونايتد

التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من أصحاب العروش الخاوية التيار الصدري: تصريحات وزير الخارجية البحريني كلام من اصحاب العروش الخاوية

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا العام الحالي

الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا الاردن تنفذ قانون العقوبات الامريكية على سوريا

ريابكوف: الاتفاق النووي الإيراني أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي الوقت- دعا مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني باعتباره أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ،مشدداً على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يستمر بقوة.

حزب الله يستنكر تصريح وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر الوقت- استنكر حزب الله تصريح وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين الذي أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي الشريف سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله تعالى.

لافروف: لن نقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا، وشدد على حق الحكومة السورية في ضمان سلامة مواطنيها.

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي الوقت- واصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دعمه لحكومة الوفاق، مؤكداً أن تركيا ستسخر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي".

السودان: جولة جديدة من المفاوضات مع المجلس العسكري.. والأخير يجمّد نشاط النقابات الوقت- أقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان على إعفاء مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب

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أخبار

الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا

الإثنين 23 شعبان 1440
 
 
 
 
 
الأردن تنفّذ قانون العقوبات الأمريكية على سوريا

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الوقت- اعلن النظام الاردني الاستجابة لقانون العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على سوريا.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن قرار حظر استيراد بعض السلع جاء في إطار المراجعات التجارية، وبعد سلسلة خطوات شملت عقوبات أوروبية، وتجميد أرصدة لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، ومعاقبة الحكومات والشركات التي تتعاون مع السلطة السورية.

وأثار القرار الأردني الاستياء في الأوساط الاقتصادية الأردنية لما يشكله من خسارة تجارية، فيما اعتبر مراقبون في الداخل السوري أن الجانب الأردني يحاصر نفسه تجاريا قبل أن يحاصر سوريا، بعدما تبخرت الآمال التي عوّل عليها السوريون والأردنيون يوم فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في 15 يناير 2018.

في المقابل، قللت مصادر مطلعة على الشأن الأردني من هذه التبريرات وأشارت إلى إملاءات أمريكية، خصوصا مع استدعاء عدد من الاقتصاديين في وقت سابق، وتنبيههم لعدم التعاون التجاري مع سوريا، فيما رأى محللون أن الأردن يتعرض للضغوط على قراره الاقتصادي والسياسي.

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