ريابكوف: الاتفاق النووي الإيراني أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي

الوقت- دعا مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني باعتباره أحد متطلبات تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ،مشدداً على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يستمر بقوة.

وفي تصريح لـ " ريابكوف "حول التحضير لعقد مؤتمر مراجعة معاهدة NPT العام المقبل 2020 نقل موقع وزارة الخارجية الروسية قوله: ان واحدة من أهم المهام بموجب هذه المعاهدة والسعي لتطبيقه، هو استمرار تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

واكد الدبلوماسي الروسي ان الاتفاق النووي كان اتفاقاً فريداً من نوعه حظي بتأييد مجلس الأمن الدولي، وقال: يجب ان يستمر تنفيذ هذا الاتفاق بقوة، وأن يقدم كمثال إيجابي لحل المشاكل المعقدة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي NPT.

وتابع ريابكوف: ان واحدة من أهم المهام التي تتطلبها هذه المعاهدة هو أنه من الضروري إيجاد حل مناسب في الوقت الراهن لاتخاذ قرار بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة غرب آسيا، وبطبيعة الحال فقد تم التوصل الى توافقات بهذا الشأن في مؤتمر مراجعة معاهدة NPT في العام 2010.

وتابع مساعد وزير الخارجية الروسي: ستبذل موسكو قصارى جهدها لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الدول المستفيدة في المنطقة من عقد اجتماع من أجل اتخاذ قرار في هذا المجال في أسرع وقت ممكن.

يذكر ان الاتفاق النووي تم التوقيع عليه في العام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية الدولية (اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا)، لكن الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب أعلن رسمياً في مايو / ايار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي.