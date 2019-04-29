حزب الله يستنكر تصريح وزير خارجية البحرين بحق السيد مقتدى الصدر

الوقت- استنكر حزب الله تصريح وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين الذي أساء فيه إلى رمز كبير من رموز الشعب العراقي الشريف سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله تعالى.

ففي بيان له الاثنين قال حزب الله :" هذا تصريح مدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي" ، وتابع " هو تصريح يعبّر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة لهذا الوزير الذي لجأ إلى الشتائم والكلام البذيء والتعرض الشخصي، عوضاً عن أن يستخدم مفردات السياسة والمنطق والبيان القويم كما يليق بوزير آخر في موقعه".

وتابع حزب الله: " هذا الوزير آثر أن يعكس خصاله المريضة ومواصفاته السيئة التي عرفها العالم عنه"، وأشار إلى أن هذا الوزير شريك في سياسة الإجرام والظلم والقهر التي ينفذها نظامه البغيض ضد شعب البحرين الشريف الأبي المتمسك بحقوقه الانسانية وكرامته الوطنية ونضاله السلمي رغم الضغوطات والمصاعب والتضحيات".