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  الإثنين 23 شعبان 1440

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سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي

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أخبار
أردوغان مهاتفاً السراج

سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي

الإثنين 23 شعبان 1440
 
 
 
 
 
سنسخّر كل إمكاناتنا لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي

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الوقت- واصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دعمه لحكومة الوفاق، مؤكداً أن تركيا ستسخّر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي".

واستنكر أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج الاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس، مقدراً دور حكومة الوفاق في "مواجهة هذا العدوان"
وأوضح أردوغان، أن بلاده "ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني".
وشدّد الرئيس التركي أنه "لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين".

من جانبه ثمّن السرّاج الموقف التركي، مؤكداً استمرار الجيش في الدفاع عن العاصمة، وعن خيار الشعب الليبي بالدولة المدنية.
وأثنى السراج على دور تركيا الداعم للحكومة الشرعية، مؤكدا "توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".

حفتر يهاجم تركيا وقطر

يذكر أن أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر اتهم تركيا وقطر بالتدخل الصريح لدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وفي مؤتمر صحافي له أكد المسماري أن القوات الجوية تعمل على تدمير قدرة المجموعات المسلحة.

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا أشار من جهته إلى وجود دلائل على مشاركة طائرات أجنبية في القصف على طرابلس.

وفي مؤتمر صحافي بتونس قال باشاغا إن دقة القصف تدل على أن الطائرات تتبع لدولتين عربيتين.

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