هل تعدم السعودية الداعية المعتقل سلمان العودة؟

الوقت- اكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ان النظام السعودي يسعى لمعاقبة الداعية المعتقل سلمان العودة بالإعدام في إطار تهم غامضة تتعلق بتحدي الحكومة.

ونقل الموقع عن نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، رسالته إلى الدول الداعمة للرياض، وعلى رأسها أمريكا، مؤكدًا فيها أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لا يمثل إرادة جميع السعوديين، ولا يعكس آراءهم.

ووفقاً للموقع، فقد أوضح عبد الله العودة أن بن سلمان لا يتمتع بشرعية شعبية في المملكة، فالشعب لم ينتخبه، ولا يمثل الشعب، ويفتقر إلى الشرعية، مؤكداً أن بن سلمان استغل علاقته بمسؤولي إدارة ترامب، خاصة كوشنر، مستشار ترامب وصهره، لتنفيذ أجندته، واستمراره بكل فظاعة بارتكاب جرائم آخرها حملة إعدام 37 مواطنًا سعوديًا.

وكانت مصادر محلية اكدت قبل ايام إن النيابة العامة التابعة للنظام السعودي، طلبت إعادة محاكمة الدعاة، سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

و يحتجز النظام السعودي الداعية سلمان العودة منذ اكثر من عام، وأكد نجل الشيخ العودة في يوليو الماضي أن والده تعرض خلال هذه المدة للعزل الانفرادي والتضييق والحرمان من النوم لأيام طويلة والتقييد ومعاملة سيئة جداً، حد وصفه.