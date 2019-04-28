رئيس مجلس الشورى الإيراني: ترامب مخلوق غريب ويقوم بزعزعة النظام الدولي

الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن الشعب الإيراني سيقاوم العقوبات الأمريكية، ولن ينسى سلوك بعض دول المنطقة.

وقال علي لاريجاني، في كلمة خلال المؤتمر الدولي حول مستقبل العالم الإسلامي في افق 2035، نشهد اليوم تحركات أمريكية في دول المنطقة لخلق الإرهاب، مضيفاً: إن هذا الامر جعل بعض الدول تعاني من مشكلات أمنية وسبب خسائر كبيرة لاقتصاد الدول الإسلامية. وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأشار لاريجاني إلى أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية واضحة، فهي لم تعتد على أي بلد حتى الذين عادوها طوال السنوات الأربعين الماضية، قائلاً: الرئيس الأمريكي مخلوق غريب ينسحب كل يوم من اتفاق دولي، لا يفكر بالمستقبل، ويقوم بزعزعة النظام الدولي، وأفعاله تؤدي إلى تكوين حالة من عدم الثقة كبيرة تجاه أمريكا في العالم.

ولفت لاريجاني إلى أن الشعب الإيراني الذي صمد في الحرب المفروضة، ولم يسمح للأعداء باحتلال أرضه، من المؤكد أنه سيقف في وجه العقوبات.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى إجراءات السعودية والإمارات بالتماهي مع أمريكا في العقوبات النفطية، وقال: بعض دول المنطقة يجب عليها أن تنتبه لأن الشعب الإيراني لن ينسى سلوكها تجاه تطورات المنطقة.

وفي جانب آخر، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الاتحاد الأوروبي أثبت أنه لا يتمتع بالثقل الكافي للحفاظ على المعاهدات الدولية، قائلاً: لا قدرة للاتحاد الأوروبي على تسوية القضايا على المستوى الدولي.