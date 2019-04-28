مصادر غربية: مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني لا يحاكم بجريمة قتل خاشقجي

الوقت-اكد عدد من المسؤولين الغربين إن مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني لا يحاكم بجريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول رغم انه متورط بشكل مباشر في هذه الجريمة الوحشية.

واضاف المسؤولون الغربيون وكالة الأنباء الفرنسية إن القحطاني ليس واحداً من المتهمين الـ11 الذين تجري محاكمتهم في المملكة"، مضيفاً: "ماذا يعني غيابه؟ هل يريد السعوديون حمايته، أم ستتمّ معاقبته بشكل منفرد؟ لا أحد يعلم

وكانت وسائل اعلام غربية اكدت إن المستشار لا يزال يتمتع بالقدرة على التأثير بعيداً عن الأضواء، في حين يشير آخرون إلى أنه فضّل الابتعاد إلى حين اضمحلال ردود الفعل الغاضبة في العواصم الكبرى.

وفي نوفمبر الماضي، اتّهم المدعي العام السعودي 11 شخصاً بعملية قتل، من دون أن يسميهم، مطالباً بالإعدام لخمسة منهم، وبسجن الآخرين، وورد اسم رئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً، أحمد عسيري، الذي يعتقد أنه كان على علاقة عمل وثيقة بالاستخبارات الأمريكية، واسم القحطاني، في لائحتي العقوبات اللتين أصدرتهما واشنطن بحق مشتبه بتورطهم في قضية خاشقجي.

وينتمي الرجلان إلى الدائرة الضيقة المحيطة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزعم الاعلام السعودي انهما أعفيا من منصبيهما على خلفية عملية القتل، إلا أن عسيري وحده حضر جلسات المحاكمة الخمس التي بدأت في يناير، وفقاً لأربعة مسؤولين غربيين.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، ولم يعلم حتى الآن مكان جثته، مع توارد الأنباء عن إذابتها بعد تقطيعها.