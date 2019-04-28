"ترامب" يقرر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة؛ الأهداف والتبعات

الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي في كلمة له أمام الاتحاد الوطني للأسلحة المدافع عن حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة أن واشنطن ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعها الرئيس السابق "باراك أوباما" في عام 2013. يذكر أن معاهدة تجارة الأسلحة تم تبنيها في عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 ديسمبر عام 2014 ووقعت عليها 130 دولة في العالم، بينها جميع الدول الأوروبية تقريبا وبعض الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وغيرها. لكن السؤال الأساسي هو هل هذه المعاهدة تنتهك الدستور الأمريكي ؟ وما هي أهداف "ترامب" الحقيقية من هذا القرار، وما هي الآثار والنتائج المترتبة على اتخاذ مثل هذا القرار؟

المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

معاهدة تجارة الاسلحة هي مشروع لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على هذه المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك،.حيث لم يتمكن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي، ولذا تم عقد لقاء جديد للمؤتمر في 28 مارس 2013، والذي فشل أيضاً، فتقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات. وفي 2 أبريل 2013 وافق 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضواً عن التصويت وعارضت ثلاث دول الصياغة الحالية للمعاهدة. كما أن هناك العديد من البلدان، بما فيهاالولايات المتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الاسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار.

المكاسب التي يتطلع "ترامب" جنيها من انسحابه من هذه المعاهدة

هناك مسألتان مهمتان على الأقل في أهداف "ترامب" الحقيقية للخروج من هذه المعاهدة.

1. تأثير الجوامع العسكرية - الصناعية على توجيه القرارات السياسية في الولايات المتحدة؛ هناك أكثر من 80 ألف مجمع عسكري وصناعي في المجتمع الأمريكي وعلى مدى 20 عامًا، قدمت هذه المجمعات أكثر من 200 مليون دولار لمرشحي الانتخابات في الولايات المتحدة، وجمعية الأسلحة الوطنية (NRA) عبارة عن كتلة سياسية وظيفتها تتمثل في حماية مصالح شركات تصنيع الأسلحة وتجارتها وتضم هذه الجمعية حوالي 5 ملايين عضو، وتبلغ ميزانيتها السنوية 300 مليون دولار. وتراقب هذه الجمعية جميع المرشحين الانتخابيين الذين قدمت لهم الدعم الكافي للفوز في الانتخابات ولهذا يحتاج "ترامب" إلى دعم قوي من هذه الجمعية القوية للنجاح في حملته الانتخابية المزمع عقدها في عام 2020 وبانسحابه من معاهدة تجارة الاسلحة، سوف تقدم له هذه الجمعية الكثير من الدعم المالي واللوجستي للفوز في الانتخابات المقبلة

2. الربح من تجارة الأسلحة والحفاظ على الحلفاء؛ أمريكا هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم وحوالي 34 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم مخصصة للولايات المتحدة. وفي عهد "ترامب"، زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية بنسبة 29 في المائة، أي أكثر من 55 مليار دولار في السنة. من ناحية أخرى، إن معظم تجّار الأسلحة في العالم هم حلفاء لأمريكا مثل المملكة العربية السعودية، التي تصل نسبة شراءها للاسلحة إلى ما يعادل أكثر من 10 ٪ من مشتريات الأسلحة العالمية. ووفقًا لتقارير عدة من منظمات حقوق الإنسان، فإن السعودية كانت أحد أهم منتهكي حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، وحول هذا السياق أعلنت الأمم المتحدة في تقرير نشرته بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية ارتكبتا جرائم حرب في اليمن خلال الشهر الماضي، وبالتالي، إذا تمت المصادقة على المعاهدة من قبل مجلس الشيوخ، فإن حكومة "ترامب" لن تتمكن من بيع الاسلحة للسعودية والإمارات.

عواقب الانسحاب الأمريكي

يُظهر الانسحاب من معاهدة تجارة الاسلحة مرة أخرى عجز الولايات المتحدة عن لعب دور الشرطة الدولية ويبدو أنه في عهد الرئيس الامريكي "ترامب" أصبح البيت الابيض أكثر انعزالية، لكن السياسيين الأمريكيين يدركون جيدًا دور ووضع المؤسسات الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في الحفاظ على المصالح الأمريكية. وفي هذا السياق، ستسعى الحكومات الأخرى من خلال المؤسسات القانونية المحلية والدولية، إلى إيجاد آليات جماعية أقوى للحفاظ على الأمن الدولي وهذا الامر سوف يقوض دور الولايات المتحدة في العالم.

وفي سياق متصل، بهذا القرار سيتمتع الأفراد والمنظمات الإرهابية بحرية أكبر في التعامل مع الاتجار بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وهذه القضية على الرغم من أنها سوف تساعد واشنطن على المدى القصير لإثارة الفوضى في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك غرب آسيا وإفريقيا، لكن على المدى الطويل سوف تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر وهنا يذكر معهد الاقتصاد وحفظ السلام في تقريره الأخير لعام 2018 أن المرتبة الأمنية الأمريكية بين دول العالم هي 121.