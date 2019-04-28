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  الأحد 22 شعبان 1440

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اتفاق إيراني تركي حول إطلاق قطار طهران-أنقرة

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أخبار

اتفاق إيراني تركي حول إطلاق قطار طهران-أنقرة

الأحد 22 شعبان 1440
 
 
 
 
 
اتفاق إيراني تركي حول إطلاق قطار طهران-أنقرة
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الوقت- أعلن مدير مؤسسة الخطوط الحديدية الإيرانية سعيد رسولي، اليوم الأحد، عن اتفاق بين إيران وتركيا على اطلاق قطار طهران-أنقرة.

وفي كلمة  له خلال اجتماع ثنائي للخطوط الحديدية الايرانية التركية قال سعيد رسولي: ان الربط السككي الجديد بين ايران وتركيا من عين ثريا إلى كارس من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز التبادل السككي بين البلدين.

وتابع: في هذا الشأن يقترح عقد اجتماع على مستوى الخبراء من أجل تعزيز النقل السككي بين البلدين.

وأشار إلى مذكرة التفاهم التي عقدت بين إيران وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان واوزبكستان وكازاخستان لعبور القطار بين هذه الدول، قائلاً: سيتم عقب شهر رمضان المبارك عقد اجتماعات لربط أنظمة الاتصال السككي بين إيران وتركيا.

كما كشف مدير مؤسسة الخطوط الحديدية الإيرانية عن خطة لتعزيز النقل السككي بين إيران وتركيا من 500 ألف طن في الوقت الراهن إلى مليون طن.

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سعيد رسولي اتفاق إيران وتركيا قطار طهران-أنقرة

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