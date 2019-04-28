طائرات حرس الثورة تحقق إنجازاً جديداً ضد السفن الأمريكية

الوقت- انطلقت الطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد لتشق طريقها نحو النقاط التي رسمت لها مسبقاً وهي الخليج الفارسي مستهدفة الأسطول الحربي التابع لقوات الأمريكيين مهمتها التقاط صور عالية الدقة تحدّد معالم القطعات الحربية لقوات العدوان وتفاصيل العدة والعتاد التي تحملها.

وما هي إلا فترة وجيزة حتى عادت الطائرات المسيرة إلى قواعدها العسكرية لتحمل من المياه الدافئة صيدها الثمين.

الصور الجديدة وصفت بأنها عالية الدقة وتتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التي نشرت حتى الآن عن رصد تلك السفن.

أكد هذا الإنجاز مرة أخرى إعلان الحرس الثوري بأن قواته تسيطر على جميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة والخليج الفارسي وترصد تحركاتها بدقة.

يذكر أن وجود أسطول بحرية الأمريكيين غير الشرعي في منطقة الخليج الفارسي يعود إلى مرحلة الدفاع المقدس والحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على ضد الجمهورية الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي، وحينها لجأ رئيس النظام السابق إلى إعلان حرب الناقلات لإضعاف قوة إيران بعد فشله في مواجهة القوات البرية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين، دخلت البحرية الأمريكية إلى مياه الخليج الفارسي بهدف دعم نظام صدام وحيث بدأت فعلياً المواجهة الميدانية بين ايران وأمريكا.