اللواء باقري: إذا لم يمرّ نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الآخرين لن يمرّ أيضاً

الوقت- قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إذا كان من المقرر ألّا يمّر نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الآخرين بالتأكيد لن يمرّ عبر هذا المضيق أيضاً.

وفي تصريح له اليوم على هامش المؤتمر العام الثالث والعشرين لقادة ورؤساء ومديري قوى الأمن الداخلي قال اللواء محمد باقري: "إن القوات المسلحة الإيرانية تتولى توفير أمن مضيق هرمز ونحن نريد استمرار الأمن وفتح مضيق هرمز، فكما يمرّ نفط وبضائع الدول الأخرى عبر هذا المضيق فإن نفطنا وبضائعنا تمرّ عبر مضيق هرمز أيضاً".

وتابع: "إذا كان من المقرر أن يزعزع أحدهم أمن مضيق هرمز فإننا بالتأكيد سنواجهه وإذا كان من المقرر ألّا يمر نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الآخرين لن يمرّ عبر هذا المضيق أيضاً.

كما أضاف: هذا الأمر لا يعني إغلاق مضيق هرمز فنحن لا ننوي إغلاقه إلا إذا بلغ عداء الأعداء حداً لم يبقَ فيه حل سوى هذا فإننا عند ذلك اليوم سنكون قادرين على إغلاق هذا المضيق.

وأشار اللواء باقري إلى أن السفن العسكرية الأمريكية وسفنهم التجارية وناقلاتهم النفطية مكلفة بالرجوع إلى قوات حرس الثورة الإسلامية المسؤولة عن توفير الأمن لهذا المضيق، قائلاً: إن التقارير حتى يوم أمس تؤكد هذا الأمر ولا يوجد أي مؤشر على تغير الأسلوب الراهن في مضيق هرمز.