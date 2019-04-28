تكرار خدعة النفط السعودي؛ هل ستتمكن الإدعاءات الامريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

الوقت- أعرب وزير النفط الإيراني "بيجن زنكنه" في إشارة إلى إعلان السعودية والإمارات استعدادهما لتعويض فجوة الإمدادات النفطية، قائلا: "أعتقد أن هاتين الدولتين تبالغان في تقدير احتياطاتهما النفطية". وأضاف "زنكنه" بأن التصرفات والعقوبات الأمريكية على النفط ليست خدعة سياسية، بل تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني. ولفت "زنكنة"، إلى أن الولايات المتحدة ستفشل في تصفير صادرات بلاده النفطية، مضيفاً أن الولايات المتحدة وحلفائها يسيسون تجارة النفط ويستغلونها كسلاح ضد بلاده. ولفهم أفضل لتصريحات وزير النفط الإيراني، سنراجع الإدعاءات السابقة للمملكة العربية السعودية وعقوبات النفط التي تم فرضها على طهران في العام الماضي.

لقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جونال" الامريكية في يوليو 2018، بأن وزارة النفط السعودية أعلنت بأنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط ليصل إلى حوالي 11 مليون برميل في شهر أعسطس من عام 2018، وذلك من أجل أن يحل النفط السعودي محل النفط الإيراني، بعدما يتم تطبيق العقوبات النفطية على طهران في الرابع من نوفمبر 2018. وفي 31 أغسطس 2018 أعلنت بعض المصادر الرسمية السعودية بأن إنتاج السعودية من النفط بلغ 10.4 مليون برميل في أغسطس 2018، مرتفعًا بمقدار 200 ألف برميل عن ما تم انتاجه خلال شهر يوليو السابق.

في الواقع، مع مراجعة ما حدث في الأشهر الأخيرة من عام 2018، يتضح بأن المملكة العربية السعودية، سعت خلال تلك الفترة إلى إقناع مشترين النفط الإيرانيين التقليديين من خلال الترويج إلى قدرتها على زيادة إنتاجها من النفط لتغطية العجز الذي سيتبب به فرض عقوبات على النفط الإيراني، ولهذا فلقد زادت أنتاجها من 11.1 مليون برميل إلى 11.3 مليون برميل من النفط في نوفمبر 2018 ولكن المصادر غير رسمية السعودية أكدت بأن انتاج الرياض من النفط الخام شهد انخفاض وصل إلى نحو 1.2 مليون برميل في يناير 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2018.

وحول هذا السياق، قال وزير النفط السعودي "خالد الفلاح" في بداية عام 2019، بأن بلاده أنتجت نفط خام أكثر من ما التزمت به وقامت أيضا بخفض صادراتها النفطية، في الواقع، إن هذا المسؤول السعودي كان يحاول ربط موضوع انخفاض إنتاج بلاده من النفط الخام وانخفاض صادراتهم النفطية بالاجتماع الأخير لأوبك الذي التزم فيه أعضائه بضرورة خفض 1.2 مليون برميل من إنتاج النفط العالمي، حيث قررت الدول الأعضاء الـ 14 في أوبك في اجتماعها في ديسمبر 2018 (الاجتماع الخامس والأربعين) في فيينا تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميًا ووافق الاعضاء غير الدائمين أيضًا على تخفيض انتاجهم من النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا ولقد بدأ تنفيذ هذا القرار في النصف الأول من عام 2019، وهنا تؤكد العديد من المصادر الاخبارية بأن السعودية عجزت في ذلك الوقت عن الوصول للانتاج الذي وعدت به على الرغم من استخدامها الحد الأقصى لقدراتها الإنتاجية وكذلك استخدام جزء كبير من مخزونها الاحتياطي من النفط الخام.

في وقتنا الحالي وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من 2 مايو 2019، لن تمدد الاعفاءات النفطية للثمان دول التي كانت تقوم بشراء النفط الإيراني، قامت المملكة العربية السعودية مرة أخرى بالادعاء بأنه بإمكانها تعويض العجز النفطي الذي سوف تتسبب فيه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في سوق النفط العالمي وفي أعقاب هذا الادعاء، قدمت الإمارات ادعاءات مماثلة ووعدت بأنها سوف تقوم بزيادة انتاجها من النفط لتغطية العجز في الاسواق العالمية. وبعد ذلك أعلن البيت الأبيض أن "السعودية والإمارات قد اتفقتا على تعويض نقص النفط الإيراني في الاسواق العالمية". في الواقع، يحاول البيت الأبيض اخذ المساعدة من حلفاءه لإبقاء أسعار النفط مستقرة وذلك من أجل أن يؤكد للشعب الأمريكي والأحزاب الامريكية المختلفة أن قراراته تلك لن تؤدي إلى زيادة في سعر النفط العالمي وبالتالي لن تؤدي إلى زيادة في أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

في الواقع، إن حكومتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبعض شركات النفط الخاصة إلى جانب الولايات المتحدة، قاموا خلال الفترة الماضية بإرسال إشارات إيجابية إلى أسواق النفط العالمية ووعدوا بأنهم سوف يقومون بتأمين العجز الذي قد يحصل جرا فرض عقوبات نفطية على طهران وذلك من أجل منع أي ارتفاع في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2019. ولكن الشواهد الميدانية والاحداث العالمية تؤكد بأن الطلب على النفط سوف يزداد خلال النصف الثاني من عام 2019 وذلك لأن الدول المنتجة للنفط الخام مثل ليبيا والجزائر وفنزويلا تعاني في وقتنا الحالي من العديد من المشاكل الداخلية ولهذا فإنه من المؤكد أن تشهد أسواق النفط العالمية ارتفاعاً متصاعداً في أسعار النفط وهذا الامر سوف يفضح جميع الوعود الكاذبة التي تستمر السعودية في اطلاقها.

وفي الختام يستبعد الباحث الاقتصادي في مجال النفط "نرسي قربان" أن تكلل قرارات ترامب بالنجاح لتحقيق "صفر صادرات" إيران النفطية، قائلا: "لا يمكننا إهمال نقطة أن إيران سبق لها أن تعاملت مع مثل هذه العقوبات وتمكنت من تصدير نفطها بعدة طرق غير مباشرة، لذلك إمكانية غياب طهران عن سوق النفط ربما تكون غير واردة في الأجل القريب".