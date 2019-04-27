موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 22 شعبان 1440

إخترنا لكم

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟ الوقت- بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من الـ 2 مايو 2019، لن تمدد الإعفاءات النفطية للثمان الدول التي تقوم بشراء النفط من إيران، ادعت المملكة العربية السعودية أنها ستتمكن من ملأ الفراغ النفطي الإيراني في الاسواق العالمية؛ بينما يعتقد وزير النفط الإيراني بأن الرياض لن تتمكن من ذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية النفطية المحدودة.

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟ الوقت- أصدرت المحكمة العليا السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أحكام الإعدام ضد سعوديين معارضين لنظام آل سعود، على الرغم من أن قاتلي الصحفي المعارض "خاشقجي" واولئك الذين قاموا بجرائم وحشية في اليمن لا يزالون يمرحون ويسرحون بكل حرية.

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ الوقت- يشكّل ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات الأخيرة على طهران.

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم الوقت- يجتاح الارهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطور والتقدم ليبقى منفذا لتفريغ بضائع الغرب ...

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟ الوقت- تشير الوثائق السرية الصادرة عن وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية إلى أن باريس لم توقف بيع الأسلحة إلى دول تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربها الوحشية على اليمن.

أخبار

طائرات حرس الثورة تحقق إنجازاً جديداً ضد السفن الأمريكية

طائرات حرس الثورة تحقق إنجازاً جديداً ضد السفن الأمريكية

الوقت- انطلقت الطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد لتشق طريقها نحو النقاط التي رسمت لها مسبقاً وهي الخليج الفارسي مستهدفة الأسطول الحربي التابع لقوات الأمريكيين مهمتها التقاط صور عالية الدقة تحدّد معالم القطعات الحربية لقوات العدوان وتفاصيل العدة والعتاد التي تحملها..

ميليشيا "قسد" تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور السورية الوقت- خرجت مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة تطالب بطرد ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي من ريف دير الزور السورية.

اللواء باقري: إذا لم يمرّ نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الآخرين لن يمرّ أيضاً الوقت- قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إذا كان من المقرر ألّا يمّر نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الأخرين بالتأكيد لن يمرّ عبر هذا المضيق أيضاً.

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) الإرهابي في ديالى الوقت- شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي في أطراف خانقين بمحافظة ديالى.

(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار الوقت- دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر إلى المشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان (الجولان عربي سوري).

الشرطة السريلانكية تعتقل 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح الوقت- أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية.

مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني

مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير 53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة محمد بن سلمان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة محمد بن سلمان

شبكة "سي أن أن" الأمريكية: المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه مفبركة شبكة "سي أن أن" الأمريكية: المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه مفبركة

جو بايدن يطلب من أوباما عدم دعمه في السباق الرئاسي 2020 جو بايدن يطلب من أوباما عدم دعمه في السباق الرئاسي 2020

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار

وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية معهد واشنطن للدراسات: بن سلمان يشكل خطرا وتهديداً حقيقياً ليس على بلادهم والمصالح الامريكية

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا موسكو: واشنطن تستعد لشن عملية عسكرية ضد فنزويلا

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اللواء باقري: إذا لم يمرّ نفطنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الآخرين لن يمرّ أيضاً

طائرات حرس الثورة تحقق إنجازاً جديداً ضد السفن الأمريكية

ميليشيا "قسد" تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور السورية

"أستانا 12" حلول عسكرية تلوح في الأفق

1600 قتيل ومدينة محطّمة.. الرقة وبصمات التحالف

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

واشنطن بوست: واشنطن شريكة للرياض في جميع جرائمها في اليمن

الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية

مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

وزير الدفاع الفنزويلي يرفض التهديدات الأمريكية

الأهداف والنتائج المحتملة لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية

السلطنة وتبديد المخاوف الإسرائيلية.. من الذي يحتاج الطمأنة!

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

خبير ايراني للوقت: العراق لن يخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب و لم یقبل أن یکون أداة ضد أي طرف في المنطقة

الإمارات والتجسّس: هل تنهي خلايا "ابن زايد" حكم السلطان قابوس؟

الأدوات التي استخدمها نتنياهو للفوز

عليك أن تلتزم الصمت في بريطانيا.. أسانج مثالاً

مستقبل الناتو العربي من دون مصر

بماذا أجبر النظام السعودي المعتقلات الحقوقيات قبل الإفراج عنهن؟

شروط ليبرمان على نتنياهو: الحرب معك أو مع حماس!

العدوان السعودي والصمت العالمي.. جريمة سعوان وانتشار مرض الكوليرا

ألمانيا تمدّد تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية

مصر تنسحب من المبادرة الأمريكية لتشكيل "ناتو عربي" لمواجهة إيران

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

السبت 21 شعبان 1440
 
 
 
 
 
التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

مواضيع ذات صلة

السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً

منظمة العفو الدولية: النظام السعودي يستعد لاعدام 12 مواطناً

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أفادت العديد من المصادر الرسمية السعودية بأن المحكمة العليا في هذا البلد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي أحكاماً بإعدام 37 سجيناً في عدد من المدن السعودية، ولفتت تلك المصادر إلى أن الشرطة السعودية قامت بصلب بعضهم بوحشية بعدما قامت بإعدامهم، وأعربت تلك المصادر بأن تلك الأحكام صدرت في حق أولئك الأشخاص بعدما لفّق لهم النظام السعودي العديد من التهم والقول بأنهم كانوا يقومون بمؤامرات إرهابية ضد الأمن القومي السعودي، وكانوا يقومون أيضاً بالتجسس لحساب دول أخرى، والترويج للمذهب الشيعي، وأبدت تلك المصادر أستغربها من أن هذه الأحكام صدرت في الوقت الذي لم تقم المحاكم السعودية بإصدار أي أحكام ضد الفريق السعودي المكوّن من 15 شخصاً والذين قاموا بقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل عدة أشهر.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته قبل عدة أيام، بأن النظام السعودي أعدم هذا العام ما لا يقل عن 104 سعوديين، في حين أن العدد الإجمالي للذين تم إعدامهم عام 2018 كان 149 سعودياً، وفي هذا الصدد، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأنه من بين أولئك الـ37 شخصاً، كان هناك 34 ينتمون إلى المذهب الشيعي وهذا الأمر تسبّب في حدوث صدمة شديدة لدى أبناء المذهب الشيعي في السعودية.

ولهذا فلقد أعربت العديد من المنظمات الإنسانية بأن هذا العمل الذي قامت به السعودية بحق الـ37 شخصاً يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمعارضين لها، ووصفت تلك المنظمات هذا الأمر بأنه يعدّ عملاً غير قانوني لعدة أسباب، من أبرزها:

أولاً: إن النظام السياسي السعودي لا يستعين بنظامه القضائي لتحقيق عدالة حقيقية في البلاد، بل لتعزيز سيادته وطغيانه على الشعب السعودي.

ثانياً: إن المحاكمات السرية التي تمّت في المحاكم السعودية، شككت في مصداقية النظام القضائي في البلاد، وذلك لأنه وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الدولية، فإن الاعترافات التي قُدمت في المحاكمات جاءت بعد تعرّض المتهمين للتعذيب الشديد.

ثالثاً: عندما يقوم النظام السعودي بإعدام المعارضين له، يقوم أولاً بتلفيق العديد من التهم لهم وإدانتهم بالإرهاب وذلك من أجل تجنّب أي انتقادات دولية، ولهذا فلقد حاولت الأنظمة الأمنية ومواقع التواصل الاجتماعية المرتبطة بنظام آل سعود تبرير هذه الأحكام ومنع أي شكل من أشكال التضامن مع المتهمين الذين تم إعدامهم.

وفي السياق نفسه، رفضت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الرواية السعودية الرسمية بشأن المزاعم الإرهابية المزعومة ضد أولئك الأشخاص وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة الماضي في تقرير لها، بأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق 37 شخصاً في السعودية كانت غير عادلة، ولفتت هذه الشبكة إلى أن عمليات التحقيق مع أولئك المتهمين كانت تحت وطأة التعذيب الشديد، وأشارت إلى أن عدداً من أولئك المتهمين كانوا صغاراً في السن.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، على أن بعض الأحكام صدرت نتيجة لاعترافات تم انتزاعها من المتهمين عندما كانوا قابعين في السجن، ولفتت هذه الصحفية إلى أن المتهمين قالوا بأن هذه الاعترافات تم انتزاعها منهم بعدما مارست عليهم الشرطة السعودية أشدّ أنواع التعذيب، وقالوا إنه في بعض الأحيان كانوا يجبرون على التوقيع على أوراق جاهزة لا يعرفون محتواها.

ووفقاً لتقرير هذه الصحيفة، فلقد تمّت عمليات التعذيب على شكل ضرب، وباستخدام الصدمات الكهربائية، والإغراق الصناعي للسجناء، ومع ذلك فلقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن عمليات التعذيب الوحشية والإعدامات المتكررة التي تقوم بها السعودية لن تؤثر على الدعم القوي الذي يقدّمه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للرياض، وهذا الأمر يؤكده اعتراض "ترامب" الأخير على مرسوم الكونغرس الأمريكي بالتوقف عن دعم السعودية في حربها العبثية على اليمن.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي الأمريكي "جانيس كورتكامب"، في إشارة إلى إعدام 37 شخصاً في السعودية: "إن منظمة العفو الدولية انتقدت الزيادة المستمرة في استخدام نظام آل سعود لعقوبة الإعدام في البلاد"، وتابع: "إن السعودية والكيان الصهيوني يعتبران وجهان لعملة واحدة تتمثل في الإرهاب"، وأضاف: بأنه سيواصل انتقاده للظلم الحاصل في السعودية.

وأشار "كورتكامب" في مقابلة أجراها مع صحيفة "العهد" إلى الموقف الضعيف للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، حيث قال: "بالنسبة لي، لا تتمتع منظمة العفو الدولية بمصداقية كافية، لقد رأيت شخصياً كيف تقوم بتزوير تقارير حول الحرب في سوريا، وكيف تقدّم الدعم المطلق للجماعات المسلحة خلال السنوات الماضية، وليس هناك شك في أن عمليات الإعدام قد سبقها التعرّض للتعذيب الشديد، وكثير من الأعمال الوحشية التي لا يمكن تصورها".

وفي نهاية مقابلته، أكد "كورتكامب"، قائلاً: "أعتقد أن الأمل الوحيد في قطع دعم أمريكا للسعودية، يتمثّل في حدوث غضب وثورة شعبية داخل السعودية والمطالبة بإيجاد تغييرات داخل النظام السياسي والحكومي السعودي".

بالنظر إلى كل هذه الشواهد الميدانية والتقارير الإخبارية، يمكن التأكيد هنا بأن معظم ضحايا هذا النهج الاستبدادي السعودي هم من أبناء الأقلية الشيعية، ولهذا لا يسمح النظام السعودي للشيعة السعوديين بإقامة شعائرهم الدينية أو انتقاد الحكومة السعودية وإلا فإنهم سوف يواجهون الكثير من الأحكام كالسجن لمدة طويلة أو النفي خارج البلاد، ولقد أدّت الإجراءات العنصرية التي اتخذها نظام آل سعود للحدّ من الحريات الدينية للشيعة إلى انعزال هذه الفئة من أبناء الشعب السعودي، واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اعدامات انتقادات الرياض وحشية اتهامات الارهاب محاكمات هزلية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة