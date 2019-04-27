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  السبت 21 شعبان 1440

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تقارير

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

السبت 21 شعبان 1440
 
 
 
 
 
لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟
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الوقت- يشكل ارتفاع أسعار النفط ، بالإضافة إلى انخفاض حاد في الاحتياطي المالي والعقوبات المالية الأخيرة على طهران ، تهديدًا وتحدٍ كبير لأنقرةحيث منعت العقوبات القمعية ضد إيران صادرات النفط والغاز وزادت الأسعار ، حتى لو لم تشكل مصدر خطر على تركيا ، فإنها ستسبب مشاكل خطيرة بشكل خاص للبلاد ، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ألجماين الألمانية، يوم الخميس الفائت.

وفقًا للصحيفة الألمانية ، تعد تركيا الآن أكبر مستورد للمواد الخام من إيران ، وبالتالي فإن الزيادة الحالية في أسعار النفط ستزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التركية ، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وأعلن مايك بومبيو يوم الاثنين أن إيران لن تمدد إعفاءات واردات النفط والغاز من إيران لثماني دول، حتى يتم إعفاء تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واليونان وإيطاليا من العقوبات بحلول أوائل مايو. لن تُفرض على إيران ، شأنها شأن الشركاء التجاريين الآخرين ، ستواجه عقوبات إذا استمروا في استيراد المواد الخام.

على الرغم من أن الصين والهند هما أكبر عميلين للنفط في إيران ، إلا أن تركيا ، أكثر من أي بلد آخر ، تعتمد على مصادر الطاقة الإيرانية. وفقًا لمنظمة الطاقة التركية EMRA ، فإن البلاد توظف 27٪ من نفطها و 17٪ من استهلاكها من الغاز الطبيعي ، ولهذا السبب عارض وزير الخارجية التركي ، استئناف العقوبات ضد إيران.

كما أشار بومبيو إلى استيراد النفط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن واردات النفط الإيراني ، في حين أن المملكة العربية السعودية لا توفر سوى سدس زيت تصدير إيراني إلى تركيا. وفي عام 2017 ، استوردت أنقرة 11.5 مليار طن من النفط من إيران ، وهي أكثر من مجموع أكبر الدول المنتجة للنفط مثل روسيا والعراق. تتمتع روسيا بأهمية هائلة بالنسبة لتركيا من حيث صادرات الغاز الطبيعي ، لكن الواردات من إيران تتزايد بسرعة أيضًا. الصين ، مثل تركيا، تعارض استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران. وفي الوقت نفسه ، احتجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية رسميًا على استئناف العقوبات ضد إيران ، مما يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاستياء واضحًا فقط، حيث لم تعلن بكين ولا أنقرة أنها ستتحايل على عقوبات إيران.

وعلى الرغم من أن الصين قد تحايلت بالفعل على عقوبات إيران ، إلا أنها تشعر بالقلق من أن النفط الإيراني يهدد بشن حرب مع الولايات المتحدة. حتى تركيا ، التي تعاني الآن من الأزمة الاقتصادية ، ليس لديها مصلحة في زيادة التوتر. في أعقاب الصراع الدولي بين تركيا والولايات المتحدة ، غادر المستثمرون الدوليون البلاد العام الماضي ، مما ترك أثراً هائلاً على قيمة الليرة التركية حيث خسرت حوالي 30 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، تفقد قيمة العملة الوطنية التركية ، بعد فترة من التحسن النسبي في وقت سابق من هذا العام ، قيمتها مرة أخرى تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

وقال ريتشارد جرافسن الخبير الاقتصادي التركي بمعهد الدراسات الاقتصادية الدولية في فيينا "تركيا في حالة ركود وليرة ضعيفة".

على عكس روسيا ، لا تستطيع تركيا ، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات ، لحماية نفسها من العقوبات الأمريكية. قد تشتري أنقرة بالطبع النفط من إيران ، لكن سعر السلع أهم من مصدره. في الوقت نفسه ، ترتفع الأسعار بشكل مطرد بسبب استئناف وتكثيف العقوبات ضد إيران ، إلى درجة بيع خام برنت الخام بسعر 74.43 دولار يوم الثلاثاء.

وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني ، فقد استوردت البلاد ما يقرب من 116 مليون يورو من الغاز الطبيعي والنفط من إيران. ولقد انخفضت التجارة في بورصات السلع الأساسية منذ نوفمبر ، لذلك في شهر فبراير ، قام عدد من الشركات الألمانية بتصدير إيران بسلع تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون يورو في عام 2018 ، بزيادة 42٪ عن العام الماضي .

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صحيفة ألجماين الألمانية النفط ايران روسيا

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