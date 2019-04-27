الشرطة السريلانكية تعتقل 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح

الوقت- أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبالتوازي مع الاعتقالات، هزت سريلانكا سلسلة جديدة من التفجيرات أمس الجمعة مستهدفة مدينة كالموناي شرقي البلاد.

وقال التليفزيون الرسمي على تويتر: "تم اعتقال 20 مشبوهاً في عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

كما تواصل سلطات الجزيرة عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات باستهداف عدد من الكنائس والفنادق في العاصمة.

ومن جهة أخرى أعلن الجيش السريلانكي أنه قتل مسلحين اثنين في غارة على منزل يشتبه أنه لمتشددين على علاقة بالتفجيرات، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

كما نقلت قناة "نيوز وان أس تي" التلفزيونية المحلية عن ممثل للشرطة قوله إنه: "تم العثور على جثث أربعة مفجرين انتحاريين محتملين في مدينة كالموناي السريلانكية، حيث تم الإبلاغ عن انفجارات في وقت سابق".

وأضافت القناة التليفزيونية في حسابها على موقع تويتر: "تم العثور على جثث أربعة مفجرين انتحاريين مزعومين في المنطقة التي وردت فيها تقارير عن الانفجارات في سانتاماروتا بكالموناي".