هل يستطيع العالم الاستغناء عن نفط إيران خوفاً من ترامب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 21 شعبان 1440

إخترنا لكم

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم الوقت- يجتاح الارهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطور والتقدم ليبقى منفذا لتفريغ بضائع الغرب ...

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟ الوقت- تشير الوثائق السرية الصادرة عن وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية إلى أن باريس لم توقف بيع الأسلحة إلى دول تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربها الوحشية على اليمن.

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟ الوقت- خرجت مناقشات ومشاورات وزراء الخارجية العرب من قمة القاهرة في نهاية المطاف بإصدار بيان لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة أعمال واستفزازات الكيان الصهيوني ومؤامرة "ترامب" الموسومة بـ"صفقة القرن".

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟ الوقت- أقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ اعدام جماعي يوم أمس الثلاثاء في عدة محافظات من المملكة بحق مواطنيين سعوديين حملتهم تهم مختلفة منها "الارهاب" واثارة الفوضى والتواصل مع جهات خارجية، إلا ....

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية الوقت- تتزايد حدة الأعمال الإرهابية في العالم في الوقت الذي يعلو فيه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية ومنذ وصوله إلى السلطة استطاعت القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي متباهيا بهذا الإنجاز أمام عدسات ...

أخبار

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) الإرهابي في ديالى

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا (داعش) الإرهابي في ديالى

الوقت- شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي في أطراف خانقين بمحافظة ديالى.

(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار الوقت- دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر إلى المشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان (الجولان عربي سوري).

الشرطة السريلانكية تعتقل 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح الوقت- أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية.

مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني

مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير 53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة محمد بن سلمان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة محمد بن سلمان

شبكة "سي أن أن" الأمريكية: المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه مفبركة شبكة "سي أن أن" الأمريكية: المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه مفبركة

جو بايدن يطلب من أوباما عدم دعمه في السباق الرئاسي 2020 جو بايدن يطلب من أوباما عدم دعمه في السباق الرئاسي 2020

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار

وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية معهد واشنطن للدراسات: بن سلمان يشكل خطرا وتهديداً حقيقياً ليس على بلادهم والمصالح الامريكية

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا موسكو: واشنطن تستعد لشن عملية عسكرية ضد فنزويلا

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

العفو الدولية: النظام السعودي استخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق أهالي المنطقة الشرقية منظمة العفو الدولية: النظام السعودي يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين الى بلدهم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل يستطيع العالم الاستغناء عن نفط إيران خوفاً من ترامب؟

(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار

الشرطة السريلانكية تعتقل 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

كيف سيردّ أردوغان على عملاء "ابن زايد"؟

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

هل يفتح "الطيران القطري" باب التطبيع مع دمشق؟

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

وباء الكوليرا يحصد أرواح اليمنيين.. هل كُتب على أبناء اليمن الموت أو القتل!

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا

53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

أهمية الجولان الاستراتيجية.. هل ستدخل المنطقة بسببها نفقاً مظلماً آخر من النزاعات؟

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

ولي العهد المنبوذ دوليا ينفق مليارات الدولارات على لوبيات الضغط لتمليع صورته

عزمي بشارة: السعودية والإمارات لا تهتمان بالسودان بقدر اهتمامهما بالهيمنة على طول سواحل البحر الأحمر

دبلوماسي إسرائيلي: لبنان يواجهنا براً وبحراً

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

واشنطن بوست: واشنطن شريكة للرياض في جميع جرائمها في اليمن

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

تهريب السلاح: ماذا تريد الإمارات من العراق؟

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

مستقبل الناتو العربي من دون مصر

ألمانيا تمدّد تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

وزارة التربية اليمنية: حصيلة مجزرة العدوان في صنعاء بلغت 109 بينهم 13 طالبة شهيدة

ولي العهد السعودي يخطط لاعتقال عدد من المسؤولين بحكومة هادي

بلومبيرغ: صندوق استثماري بريطاني يقرر مقاطعة السعودية

لافروف: قرار ترامب بخصوص الجولان السوري استعراض متعمّد

موقع كندي: من مرتفعات الجولان إلى كوسوفو وجزيرة القرم... دراسة في حالة النفاق والمعايير المزدوجة

آخر تطورات أزمة النفط في سوريا وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل يستطيع العالم الاستغناء عن نفط إيران خوفاً من ترامب؟

السبت 21 شعبان 1440
 
 
 
 
 
هل يستطيع العالم الاستغناء عن نفط إيران خوفاً من ترامب؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- إذا كان تنظيم "داعش" يمارس إرهاباً عسكريّاً عنيفاً وشرساً ضد البشر والحجر فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس إرهاباً أعمى ضد شعوب المنطقة برمتها، وإن كانت المجموعة الأولى لا ترتدي قفازات عند ارتكاب الجرائم فإن الثانية ترتديها مصنوعة من المخمل لتمارس إرهابها دون بصمات قدر الإمكان، لكن اليوم وبعد مضي أكثر من 4 عقود من وجود أمريكا وقواتها في المنطقة اهترأت هذه القفازات، وأصبح الجميع يشاهد إرهابها العسكري والاقتصادي والسياسي ضد العدو والصديق، ومبدأها واضح في هذا الإطار "إما أن تكون معي أو إنك ضدي".

القانون السابق الذي فرضته واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ظهر جلياً مؤخراً بعد القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الفائت بوقف كامل صادرات النفط الإيراني، ولا تزال تداعيات هذا الموضوع تنتشر هنا وهناك بين موافق ومخالف ومجبور بالإكراه على الرضوخ لهذا القرار.

أهداف ترامب من هذا القرار

لاشك بأن إيران تعدّ إحدى الدول الإقليمية الكبرى التي لا تزال تحافظ على استقلاليتها بقرارها السياسي ولا تأخذ إملاءاتها من أحد وهذا الموضوع يسبّب لها الكثير من الضغوط منذ انتصار الثورة الإسلامية 1979 وحتى اللحظة، ولم تبخل واشنطن منذ ذلك الحين بممارسة جميع الضغوط الممكنة لإحباط هذه الثورة ومنعها من النجاح لكي لا تتجرأ دول المنطقة على اتخاذ نفس النهج، ولكن لا تزال الثورة قائمة وأهدافها لاتزال واضحة ويتم العمل عليها منذ ذلك اليوم ولم تستطع واشنطن ولا غيرها حرفها عن مسارها، فهل ستتمكن إدارة ترامب من القيام بهذا الأمر بعد مضي 40 عاماً على المقاومة والنجاح، وهل سيكون نفط إيران الذي تؤثّر عائداته على لقمة المواطن الإيراني مفتاح الإدارة الأمريكية لإرضاخ الشعب الإيراني وحكومته وما أهدافها من ذلك؟.

أولاً: الأهداف الواضحة للإدارة الأمريكية تجاه إيران ترتبط بشكل مباشر بمساندة هذه الدولة لدول المنطقة في دحر الإرهاب لاسيما في سوريا والعراق وهذا آخر ما كانت تتمناه الإدارة الأمريكية لأن وجود القوات الأمريكية يرتبط بوجود الإرهاب في المنطقة، لذلك كان لا بدّ من الانتقام من إيران بشكل مباشر عبر تضييق المعيشة على المواطن الإيراني، وتحريض الشارع الإيراني ضدّ الحكومة وهذا الأمر حاولت تكراره الإدارات الأمريكية في عدة مناسبات لكنها واجهت فشلاً ذريعاً.

في هذه المرة وصل الأمر إلى حظر بيع النفط الإيراني ومنع الدول الحليفة لإيران من شراء نفطها، والغاية واضحة في هذا الإطار وتتمحور حول تحطيم إيران اقتصادياً ومالياً وتركيعها حتى تقبل التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي "5+1"، "الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى السلطة ومّزق بنود هذا الاتفاق"، وبشروطه هو وليس شروط إيران، أو إسقاط الحكومة الإيرانية عبر إحداث انهيار في الريال الإيراني وارتفاع التضخم والغلاء والجوع وتردّي الخدمات، وذلك وفقاً للأهداف التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي لدى إعلانه التخلي عن "الاتفاق النووي".

ثانياً: ترامب ومنذ وصوله إلى إدارة البيت الأبيض وهو يبحث عن تحقيق أي إنجاز حتى لو كان وهمياً لإقناع الشعب الأمريكي بانتخابه مرة أخرى، ولتحقيق هذا الأمر قام بسلسلة تحركات تخدم الكيان الصهيوني مقابل الضغط على إيران لإقناع اللوبي الإسرائيلي في أمريكا من دعمه في حملة الانتخابات المقبلة في العام 2020.

ثالثاً: أمريكا تنتج حالياً كميات كبيرة من النفط الصخري وهي تبحث عن أسواق عالمية لتسويق هذا النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية، لذلك وجدت واشنطن من الأفضل استغلال الأمور سياسياً وحظر النفط الإيراني لتفسح المجال لنفطها الصخري بأن يغزو العالم، لكن تحقيق هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق هذا في حال وافقت الدول الآسيوية الغاضبة من قرار ترامب، حيث قال الخبير النفطي الأمريكي سكوت موديل: "إن الدول الآسيوية المستوردة للنفط غاضبة من القرار الأمريكي، وذلك في تصريحات نقلتها بلومبيرغ.


لماذا يصعب تحقيق أهداف ترامب؟

أولاً: السعودية والإمارات تعهدتا بتغطية النقص الذي سيطرأ على أسواق النفط بعد قرار ترامب الأخير، لكن هل هذا الأمر ممكن؟.

السعودية تعتقد أنه بإمكانها تعويض ما يزيد عن مليون برميل إيراني يومياً، ولكن هذا الامر لا يبدو منطقياً على الاطلاق، فالإنتاج السعودي من النفط بلغ 10,7 ملايين برميل بزيادة 700 ألف برميل في شهر أيار/ مايو الماضي على أن يبلغ الإنتاج السعودي في شهر أيار/ مايو المقبل 11 مليون برميل بزيادة 300 ألف برميل كحد أقصى.

وإلى جانب السعودية ينبغي أن يزداد الإنتاج الأمريكي من 10,25 ملايين برميل إلى 11 مليون برميل بحسب معهد "إينرجي إسبكتس" المتخصص باستراتيجيات النفط، وفي هذه الحسابات لا تعوّض أمريكا والسعودية والإمارات مليوني برميل إيراني في السوق.

بالإضافة إلى ما سبق فإن ذلك سيقوّض تلقائياً ثقة أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها، أو ما يطلق عليه "أوبك +"، في القرار النفطي السعودي في المستقبل، وبالتالي سيصبح اجتماع "أوبك +" المقبل في فيينا المقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل دون معنى، حيث إن الاجتماع مخصص للنظر في تمديد خفض الإنتاج بعد انتهاء مدته، وها هي الرياض تتعهد بزيادة الإنتاج خلافاً لما كانت تجادل ضده وتسعى لإقناع الأعضاء به، وهو "خفض الإنتاج".

ثانياً: أمريكا تتعاطى مع دول العالم وكأنها لاتزال تعيش في تسعينيات القرن الماضي علماً أن هيمنة القطب الواحد أصبحت من الماضي، ولا نعتقد بأن الصين التي تستورد من إيران 650 ألف برميل والهند التي تستورد ما يقارب 300 الف برميل يومياً من إيران تتخليا عن هذه الحصة كرمة لعيني ترامب، بل على العكس من المتوقع أن تزيد الصين من استيرادها للنفط الإيراني، فالصين التي تعارض بشدّة  "عقوبات أحادية الجانب" وفق المتحدث باسم الخارجية الصينية، ترى أن ترامب يتقصّدها في إملاءاته لإحكام الهيمنة الأمريكية على معادلات المنظومة الدولية.

تركيا أيضاً لا تريد الاستغناء عن النفط الإيراني، وفي هذا الإطار قال حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، يوم أمس الجمعة، إن بلاده تسعى لإقناع أمريكا بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران من دون التعرّض لعقوبات، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الصين السعودية ايران نفط مقالات ترامب الامارات اوبك

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة