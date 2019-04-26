مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

الوقت- قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أنها اجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات القطرية، في منطقة أبو سمرة القريبة من الحدود مع السعودية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا عبر "تويتر"، تضمّنت جانبا من التدريبات، وأضافت أن قوة كوماندوز تركية شاركت في التدريب ضمن مناورات "المشابية 2019".

والأسبوع الماضي أجرى قائد القوات التركية في قطر "مصطفى آيدن"، محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية "غانم بن شاهين الغانم"؛ لبحث العلاقات العسكرية بين الجانبين.

وترتبط قطر وتركيا باتفاقية الدفاع المشترك، وتقضي بالتعاون العسكري بين البلدين، وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تطالب دول الحصار الرباعي المفروض على قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بإغلاق القاعدة التركية في قطر.