المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة محمد بن سلمان

الوقت- دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن جرائمه المتواصلة بحق ابناء بلده ودول المنطقة، داعية المجتمع الدولي الى التحرك السريع ضده على خلفية اعدامه 37 موطناً من دون محاكمة عادلة.

وفي هذا الصدد أطلقت المنظمة الانسانية حملة تغريدات تحت وسم #السعودية_تقطع٣٧رأساً، تنديداً بالمجزرة التي نفذها النظام السعودي بحق مواطنين بينهم قاصرون وأطباء وناشطون طالبوا بالعدالة والمساواة. المجزرة التي تعتبر مؤشراً مروعاً على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات السعودية التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية لسحق المعارضة.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: "على خلفية الجريمة المروعة للحكومة #السعودية بتنفيذ مجزرة جماعية في أطفال ومتظاهرين ونشطاء، وأشخاص، جميعهم لم يحصلوا على أدنى شروط المحاكمات العادلة. تطلق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وسم: #السعودية_تقطع٣٧رأساً".

وكان النظام السعودي اقدم على قطع رأس اكثر من 100 شخص خلال 4 أشهر فقط منذ بداية العام الجاري 2019 من ضمنهم أشخاص كانوا أطفالاً وقت الاعتقال.

الجدير ذكره ان النظام السعودي اعلن الثلاثاء اعدامه 37 موطنا في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ بدعوى تبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وهي الذريعة التي يتسخدمها النظام السعودي للتخلص من معارضيه.