وزير إيراني: العقوبات الأمريكية على النفط تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني

الوقت- اكد وزير النفط الإيراني أن التصرفات والعقوبات الامريكية على النفط ليست خدعة سياسية، بل تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني.

واعتبر الوزير الايراني ان وعود السعودية والامارات بتعويض الفراع النفطي الذي ستتركه ايران في السوق العالمية مبالغة، واضاف : أعتقد ان هاتين الدولتين تبالغان في اظهار قدراتهما النفطية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولي بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

علما، ان الحظر الأميركي المفروض علي قطاع النفط في إيران، بدأ من 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعلى الرغم من المزاعم العديدة، لم تتمكن أميركا من خفض مبيعات نفط إيران الي الصفر، واضطرت بعد فترة الى إعفاء عدد من الدول من حظر شراء النفط من إيران.

وقد أعلن المسؤولون الإيرانيون منذ ذلك التاريخ مرارا، بأن مزاعم دونالد ترامب ومواكبيه في فرض المزيد من الضغوط علي أميركا، لها جانب نفسي؛ لأن أميركا جندت قبل هذا كل ما لديها من قوة ضد الشعب الإيراني ولم يتبق لها أية أداة بعد لتصعيد الضغوط على إيران.