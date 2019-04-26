مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

الوقت- كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، تفاصيل “مثيرة” عن تطورات القتال على الحدود السعودية اليمنية “الحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن واقع الحدود الجنوبية بات اليوم هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية على اليمن.

وقال الحساب الشهير في تسريباته الصحافية في سلسلة تغريدات ( انه تم استدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي من الأحساء إلى الحد الجنوبي)، لافتاً إلى أن هناك تدهور عسكري وميداني مستمر في الحد الجنوبي، وسقوط متكرر للقتلى (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة.

وأوضح الحساب الشهير على تويتر أن الرسائل والشكاوى التي تصل من الجنود في الحد الجنوبي تشير إلى حالة متردية جداً، وتحكي واقعا مؤلما- كما قال- متمثل في ( نقص في عدد الجنود، نقص في الذخائر، حالة من الاستنزاف يعانيها العنصر، فساد كبير في صفوف كبار الضباط).

ومنذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع واعلانه الحرب على اليمن اشتعلت الجبهة الجنوبية للبلاد وادت الحرب الى خسائر مالية باهظة بالاضافة الى دمار هائل وراتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني.