53 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير

الوقت- أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة وبقية الولايات منذ ديسمبر الماضي وحتى أبريل الحالي، بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً إصاباتهم متفاوتة.

وقالت الوزارة إن البرادات استقبلت 40 قتيلاً، و13 حالة وفاة أخرى حدثت أثناء تلقي العلاج، فيما ذكر مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم بابكر محمد علي، أن عدد الأطباء الذين شاركوا في الإضراب الجزئي بلغ1491 طبيباً.

وقال: "لم يشعر المواطنون بالإضراب، حيث إن نسبة العمل في العيادات المحولة بلغت 93% وفي تنفيذ العمليات المبرمجة 89%".

وفي سياق متصل كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي أسرارا صادمة، تتعلق بالرئيس المخلوع عمر البشير وبشركات كبرى كانت تابعة لنظامه واستولت على أموال عامة.

قال حميدتي: "إننا كمجلس عسكري انتقالي عاهدنا الرئيس المعزول عمر البشير أن يكون في الإقامة الجبرية إلا أنه خلف العهد، بعد أن عثرنا عنده على مبالغ مهربة قدرها 7 ملايين يورو بالإضافة إلى 350 ألف دولار، بعدها رأينا أن يكون في سجن كوبر".

وأضاف حميدتي أن شركات كانت تابعة للنظام السابق أفصحت عن نفسها قائلة إنهم كانوا مأمورين وسيعيدون للدولة أموالاً استولوا عليها.