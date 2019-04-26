شبكة "سي أن أن" الأمريكية: المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه مفبركة

الوقت- أكدت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن المحاكم التي يجريها النظام السعودي لمعارضيه هي محاكم مفبركة، معتبرة أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين أعدموا خلال الأيام الأخيرة كانوا قد أكدوا أن الاعترافات التي نسبت إليهم كتبها الأشخاص أنفسهم الذين قاموا بتعذيبهم.

وبحسب الشبكة الأمريكية، قال عدد من هؤلاء الذين أعدموا إن بحوزتهم أدلة على تعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين، لكن كل ذلك لم يؤثر في القضاة الذين أشرفوا على المحاكمة.

وأشارت الشبكة الى أنها حصلت على مئات الصفحات من المستندات تعود إلى محاكمة 25 شخصاً من أصل السبعة والثلاثين الذين أعلن النظام السعودي عن إعدامهم، وأوضحت أن هذه المستندات تبيّن أن المتهمين من منطقة العوامية كرروا مراراً أمام المحكمة أن الاعترافات زائفة وجرى انتزاعها تحت التعذيب.

وأفادت الـ"سي أن أن" أن بعض المعقتلين في بعض الحالات لم يقدموا سوى بصمتهم من أجل التوقيع على اعترافات طلبها المحققون.

وخلصت الشبكة الأمريكية إلى أن المحاكمة استندت بشكل كبير على الاعترافات المزيفة، بحسب ما تفيد مستندات المحكمة.