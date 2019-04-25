موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا

الوقت- اكد سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، الخميس، أنه تتوفر لدى روسيا معلومات تؤكد أن أمريكا تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا.

وأضاف ناريشكين للصحفيين: "هناك مؤشرات من هذا القبيل، لكن الوقت وحده سيكشف لاحقا ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطة أم لا"، مشيرا إلى أن الوضع حول فنزويلا لا يزال في غاية التوتر.

وشهدت فنزويلا منذ 21 يناير الماضي احتجاجات واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو جراء الوضع المعيشي الصعب للسكان.

وبعد بداية الاضطرابات نصّب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد واعترفت به دول برئاسة أمريكا، فيما تؤكد روسيا والصين أن مادورو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، داعيتان لتسوية داخلية يطلقها الفنزويليون.