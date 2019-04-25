موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 20 شعبان 1440

إخترنا لكم

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم الوقت- يجتاح الارهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطور والتقدم ليبقى منفذا لتفريغ بضائع الغرب ...

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟ الوقت- تشير الوثائق السرية الصادرة عن وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية إلى أن باريس لم توقف بيع الأسلحة إلى دول تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربها الوحشية على اليمن.

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟ الوقت- خرجت مناقشات ومشاورات وزراء الخارجية العرب من قمة القاهرة في نهاية المطاف بإصدار بيان لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة أعمال واستفزازات الكيان الصهيوني ومؤامرة "ترامب" الموسومة بـ"صفقة القرن".

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟ الوقت- أقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ اعدام جماعي يوم أمس الثلاثاء في عدة محافظات من المملكة بحق مواطنيين سعوديين حملتهم تهم مختلفة منها "الارهاب" واثارة الفوضى والتواصل مع جهات خارجية، إلا ....

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية الوقت- تتزايد حدة الأعمال الإرهابية في العالم في الوقت الذي يعلو فيه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية ومنذ وصوله إلى السلطة استطاعت القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي متباهيا بهذا الإنجاز أمام عدسات ...

أخبار

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار

وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن وزيرة الدفاع الفرنسية تحاول التهرب من مسؤولية باريس عن مقتل مدنيين في اليمن

معهد واشنطن للدراسات: ابن سلمان يشكّل خطراً وتهديداً حقيقياً على المصالح الأمريكية معهد واشنطن للدراسات: بن سلمان يشكل خطرا وتهديداً حقيقياً ليس على بلادهم والمصالح الامريكية

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا موسكو: واشنطن تستعد لشن عملية عسكرية ضد فنزويلا

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

العفو الدولية: النظام السعودي استخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق أهالي المنطقة الشرقية منظمة العفو الدولية: النظام السعودي يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين الى بلدهم

ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين الوقت- ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

شويغو: أمريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان الوقت- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن امريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان.

جونغ أون لدى وصوله إلى روسيا: الزيارة خطوة مهمة لتطوير العلاقات مع موسكو الوقت- أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أن زيارته الحالية لروسيا خطوة في طريق تطوير العلاقات مع موسكو لافتاً إلى أنها لن تكون الأخيرة.

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

ظريف: السعودية لديها حصانة أمريكية ضد ارتكاب أي جریمة ظريف: السعودية لديها حصانة أمريكية ضد ارتكاب أي جریمة

روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً

ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً

سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية

السيسي يمدّ فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر السيسي يمد فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر

ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير الدفاع الروسي: النفط السوري يسرق ورصدنا قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات للتهريب

موسكو: واشنطن تستعد لشنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا

وزير سوري: العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

موازين معقّدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

وزیر الأمن الإیراني: كشفنا عن 290 عمیلاً للاستخبارات المركزیة الأمريكیة

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

كيف سيردّ أردوغان على عملاء "ابن زايد"؟

الشرق الأوسط ومحاولات إغلاق ملف "الأزمة"

مسيرات العودة.. هل حققت ما كان يطمح إليه الفلسطينيون أم لا؟

الجيش الإيراني يزيح الستار عن 6 منجزات دفاعية جديدة

واشنطن بوست: واشنطن شريكة للرياض في جميع جرائمها في اليمن

آلاف حالات الاغتصاب تجري في فنادق مكة المكرمة واعين الامن ساهرة على راحة الحاكم

هل يجرؤ البارزاني على الاستفتاء مجدّداًً؟

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

الأكراد والمصير المجهول في سوريا

تهريب السلاح: ماذا تريد الإمارات من العراق؟

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

وزير الدفاع الفنزويلي يرفض التهديدات الأمريكية

برفقة قوات سوريا الديمقراطية، تقرير لصحفي إسرائيلي من شرق سوريا

بلومبيرغ: صندوق استثماري بريطاني يقرر مقاطعة السعودية

تونسيون يطالبون بمنح ابن سلمان دكتوراة في تشريح الجثث

البحرين والسعودية رداً على قرار ترامب: الجولان "أرض عربية سورية محتلة"!

موقع أمريكي: تقرير يكشف همجية أمريكا وبربريتها

مبادرة السلام العربيةّ: "إكرام الميّت دفنه"!

موقع كندي: من مرتفعات الجولان إلى كوسوفو وجزيرة القرم... دراسة في حالة النفاق والمعايير المزدوجة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

الخميس 19 شعبان 1440
 
 
 
 
 
الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يجتاح الإرهاب بمختلف أشكاله شرقنا الأوسط تحت ذرائع مختلفة وبتغذية متعمّدة من جهات دولية لإبقاء هذا الشرق على ما هو عليه ومنعه من السير في ركب التطوّر والتقدم ليبقى منفذاً لتفريغ بضائع الغرب وسياساتهم، وأطماعهم، وقدرتهم على تأمين أفضل رفاهية ممكنة على حساب شعوب هذه المنطقة وغيرها من دول العالم، ومن ثم يأتي هذا الغرب نفسه ليطرح مفاهيم معيّنة ويصدّرها لنا عبر بروباغندا محكمة ويخبرنا بأننا نعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية جمّة وعليه أن يأتي لكي يحلّها لنا، ولكنه يأتي بشكل مفاجئ دون أن يخبرنا لكي نكون عند "حسن الضيافة"، إذ يأتي الغرب على ظهر الدبابات والطائرات المحمّلة بالصواريخ لكي يعلّمنا "الديمقراطية" ومن على ظهر الدبابة يطالبنا بـ"الحوار" وعلى يبدو أن الكلمة الأخيرة ليست في قاموسه فيطالب بـ"التفاوض" وعندما يعجز يبدأ حرباً جديدة عبر بوابة "الاقتصاد" لتجويع شعوب المنطقة وإرضاخها عبر إخضاعها تحت وطأة "الإرهاب الاقتصادي".

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ

العنوان الآنف الذكر يلخص طبيعة المرحلة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ عدة عقود، فبعد أن ضعف تأثير الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت أمريكا ترث تركة الغرب وتمارس سياسته الاستعمارية السابقة ولكن بأشكال مختلفة و"الإرهاب الاقتصادي" أحدث أشكال هذه السياسة.

لماذا الإرهاب الاقتصادي وعلى من تمارسه واشنطن؟

تمارس أمريكا في هذه المرحلة "إرهاباً اقتصادياً دولياً غير منظّم" على جميع الدول التي تسير خلفها أو تقبل وصايتها، وتلجأ واشنطن إلى هذا النوع من الإرهاب عندما تجد أن الفتن التي أتقنت صنعها في كواليسها لم تجدِ نفعاً مع هذه الدولة أو تلك أو مثلاً اختبرت الحل العسكري وفشلت به "العراق مثال حي على ذلك" أو وجدت أنها عاجزة عن الحصول على ما تريد عبر "الحل العسكري" فتمارس إرهابها الاقتصادي كما تمارسه حالياً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وغايتها واضحة من ذلك.

أمريكا وبعد أن فشلت سياسياً وعسكرياً في منطقة الشرق الأوسط بدأت تنتقم من الدول التي قاومتها عبر فرض عقوبات اقتصادية على شعوبها وتعطيل برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية وتدمير البنى التحتية في الدول والمجتمعات الإنسانية بهدف إبقاء تلك الدول والمجتمعات متخلّفة في إدارة شؤونها الاقتصادية كي لا تتمكن من الانعتاق والتحرّر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يؤدي إلى التحرّر والانعتاق الاجتماعي والاستقلال السياسي الفعلي.

لبنان – سوريا – العراق – اليمن – إيران، جميع هذه الدول قاومت السياسة الأمريكية الرامية إلى تفتيت مجتمعات هذه الدول وإضعافها، ولم ينجح افتعال الأزمات الإقليمية مع هذه الدول على الرغم من زجّ عشرات المجموعات الإرهابية في هذه الدول وتمكّنت هذه الدول بفضل تضافر جهود جيوشها إلى جانب تكاتف شعوب هذه الدول وتلاحمها إلى إحباط جميع المخططات الأمريكية، وها هي سوريا تستعيد عافيتها وكذلك العراق بعد أن تمكّنت هاتين الدولتين من دحر الإرهاب وكان لإيران فضل كبير في إنهاء الإرهاب من هذه الدول ولذلك عمدت واشنطن إلى أذيتها وفرض عقوبات عليها لتأليب الرأي العام الإيراني ضد الحكومة التي تساند شعوب المنطقة، وعلى الرغم من أن ايران لم تخرق أي معاهدة دولية ومنها الاتفاق النووي على عكس أمريكا التي خرجت منه واتخذت خطوة أحادية الجانب إلا أن صمت الغرب ووقوفهم على الحياد دفع واشنطن للتمادي في فرض العقوبات الاقتصادية على الشعب الإيراني.

وفي هذا الإطار حذّر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الغرب من سياسات ترامب ونهجه القائم على العنصرية والعنجهية والظلم والتطرف؛ قائلاً: ان استمرار هذه المواقف من شأنه أن يعرّض العالم إلى صراعات لا تحمد عقباها، وتابع: لقد حان الوقت للحؤول دون ظهور "هتلر" آخر على الساحة الدولية.

كما أشار العميد حاتمي إلى فشل سياسات أمريكا على مدى ثلاثة عقود في توظيف الجماعات الإرهابية وداعش لتنفيذ أجنداتها، مبيناً أن هؤلاء أرغموا على الإعلان عن نهاية داعش، غير أن الظلم والاستكبار والاستبداد والاحتلال والتطرّف والإرهاب لايزال قائماً.

وقال العميد حاتمي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤكد على ضرورة حل القضايا والمشكلات الإقليمية عبر الحوار، مردفاً إن إيران تسعى انطلاقاً من مبادئها الأمنية وسياساتها الخارجية لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار كافة.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا بأنه مؤشر لهلعهم ويأسهم، مؤكداً بان إيران لا تصوغ توجهاتها وفقاً لتوصيات الأجانب.

الإرهاب الاقتصادي طال تركيا أيضاً على اعتبار أنها لم تقف في الخندق الأمريكي في الكثير من المناسبات والمواقف وهذا ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقول، "عقدنا العزم على إنهاء الإرهاب الاقتصادي بقدر ما أبدينا تصميماً في القضاء على الإرهاب المسلّح".

في الختام.. الإرهاب الاقتصادي يشكّل مخاطر أكبر بكثير من مخاطر الإرهاب العسكري لأنه لا يستهدف الجيوش وإنما يستهدف شعوب الدول التي يستهدفها هذا الإرهاب، وما تفعله أمريكا اليوم لا يعدو كونه محاولة مستميتة لتحقيق مكسب وانتصار سياسي واقتصادي أمام الرأي العام العالمي والأمريكي وإظهار نفسه بموقع القوة كما تعوّدت أن تسوّق لنفسها، إلا أن هذه الغيمة السوداء ستزول عاجلاً أم آجلاً وستعلم واشنطن أن عقوباتها سترتد عليها وعلى جميع الدول التي وقفت إلى جانبها ومن تحمل كل هذه الضغوط العالمية للرضوخ للإرادة الأمريكية عبر العسكر والسياسة سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة والأصعب منها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الارهاب الاهراب الاقتصادي اقتصاد ارهاب سوريا ايران ترامب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة