العفو الدولية: النظام السعودي استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق اهالي المنطقة الشرقية

الوقت- ادانت منظمة العفو الدولية، الاربعاء، إن إعدام النظام السعودي لـ 37 مواطناً سعوديًا، جلهم من اهالي المنطقة الشرقية، معتبرة ان النظام السعودي اقدم على تصعيد مثير للقلق في استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة في المنطقة الشرقية التي تعاني من الحرمان والتمييز الطائفي الممنهج.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، ان إعدام 37 مواطنًا "دليلاً مخيفًا للسلطات السعودية وتجاهلاً قاسيًا لحياة الإنسان"، وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن الإعدام، يمثل مؤشرا مروعا للنظام السعودي الذي استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق معارضيه من داخل الأقلية الشيعية في المملكة.

وبحسب البيان، فإن غالبية الذين أُعدموا هم رجال شيعة أدينوا بعد محاكمات وصفتها بالـ "الزائفة" والتي انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كونها اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وأوضحت المنظمة، أن من بين من أعدموا 14 مواطنًا، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة السعودية في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية بين عامي 2011 و2012م، مشيرة إلى أن الـ 14 الشخص تعرضوا للاعتقال الطويل، وتحت التعذيب والمعاملة السيئة أثناء استجوابهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، حسب قولها.

وقالت المنظمة إن من بين المواطنين الذين أُعدموا عبد الكريم الحواج - شاب شيعي قُبض عليه في سن السادسة عشرة وأدين بجرائم تتعلق بتورطه في احتجاجات مناهضة للحكومة، معتبرة أنه بموجب القانون الدولي، يُحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأكدت المنظمة أن عائلات المواطنين لم تكن على علم بعمليات الإعدام مقدمًا وأنها صدمت عندما علمت بالأخبار.

واضافت مدير المنظمة في الشرق الاوسط: "إن استخدام عقوبة الإعدام مروع دائمًا، لكن الأمر يبعث على الصدمة عندما يتم تطبيقه بعد محاكمات جائرة أو ضد أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وطالبت المنظمة، النظام السعودي، بوقف هذا الإعدام "الدامي على الفور ووقف عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل"، حسب تعبيرها.

وكان النظام السعودي اعلن امس الثلاثاء اعدامه 37 سعودياً في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ بدعوى تبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وهي الذريعة التي يتسخدمها النظام السعودي للتخلص من معارضيه.