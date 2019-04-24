الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 شعبان 1440

إخترنا لكم

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟ الوقت- تشير الوثائق السرية الصادرة عن وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية إلى أن باريس لم توقف بيع الأسلحة إلى دول تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربها الوحشية على اليمن.

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟ الوقت- خرجت مناقشات ومشاورات وزراء الخارجية العرب من قمة القاهرة في نهاية المطاف بإصدار بيان لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة أعمال واستفزازات الكيان الصهيوني ومؤامرة "ترامب" الموسومة بـ"صفقة القرن".

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟ الوقت- أقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ اعدام جماعي يوم أمس الثلاثاء في عدة محافظات من المملكة بحق مواطنيين سعوديين حملتهم تهم مختلفة منها "الارهاب" واثارة الفوضى والتواصل مع جهات خارجية، إلا ....

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية الوقت- تتزايد حدة الأعمال الإرهابية في العالم في الوقت الذي يعلو فيه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية ومنذ وصوله إلى السلطة استطاعت القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي متباهيا بهذا الإنجاز أمام عدسات ...

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح الوقت- يتعرّض الفلسطينيون المقاومون داخل الأراضي المحتلة للاعتقال بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تداهم منازلهم دون سابق إنذار وفي أي وقت تريد وتضعهم في زنزانات انفرادية وتمارس عليهم ...

أخبار

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

العفو الدولية: النظام السعودي استخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق أهالي المنطقة الشرقية منظمة العفو الدولية: النظام السعودي يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين الى بلدهم

ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين الوقت- ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

شويغو: أمريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان الوقت- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن امريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان.

جونغ أون لدى وصوله إلى روسيا: الزيارة خطوة مهمة لتطوير العلاقات مع موسكو الوقت- أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أن زيارته الحالية لروسيا خطوة في طريق تطوير العلاقات مع موسكو لافتاً إلى أنها لن تكون الأخيرة.

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

ظريف: السعودية لديها حصانة أمريكية ضد ارتكاب أي جریمة ظريف: السعودية لديها حصانة أمريكية ضد ارتكاب أي جریمة

روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً

ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً ارتفاع ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 359 قتيلاً

سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية سيناتور امريكي: حكومة نتنياهو يمينية ومتطرفة وعنصرية

السيسي يمدّ فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر السيسي يمد فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر

ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران ظريف: امريكا تقوم حاليا بتنفيذ "الارهاب الاقتصادي" ضد ايران

السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 37 مواطناً

وزير النفط الايراني: أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني الوقت- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه، اليوم الثلاثاء، ان أمريكا لن تحقق حلمها في تصفير صادرات النفط الإيراني.

أنباء عن مسرحيّة كيميائية جديدة في إدلب الوقت- نقلت قناة الميادين عن عن مصادر في ريف إدلب أن مسلحي جبهة النصرة وعناصر "الخوذ البيضاء" يخلون جرجناز تمهيداً لتمثيل مسرحية "سلاح كيميائي".

السلطات السريلانكية: الاعتداءات هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا الوقت- كشفت تحقيقات السلطات السريلانكية أن الاعتداءات الأخيرة في البلاد هي رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا.

للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.. وزير الدفاع الإيراني يصل إلى روسيا الوقت- وصل وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر روسيا للأمن.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية

العفو الدولية: النظام السعودي استخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق أهالي المنطقة الشرقية

ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز

"معركة الأمعاء الخاوية" وفرص النجاة والنجاح

وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية لعبور الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم

جونغ أون لدى وصوله إلى روسيا: الزيارة خطوة مهمة لتطوير العلاقات مع موسكو

روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة ”إس-400“ الصاروخية في تموز المقبل

ظريف: السعودية لديها حصانة أمريكية ضد ارتكاب أي جریمة

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟

آية الله خامنئي: نصدّر نفطنا قدر ما نحتاج وقدر ما نشاء ومحاولة الحظر لن تفلح

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

النظام السعودي يسجن إعلامياً مشهوراً 5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

رسائل "الفيتو" الكوري على بومبيو

وزير الاقتصاد السوري يوضّح سبب أزمة النفط في بلاده

اللواء قاسم سليماني: تقديم الخدمة لأهالي خوزستان من أعظم العبادات

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

موازين معقّدة تسيطر على مستقبل العلاقات بين موسكو والناتو والتدخلات الغربية ترسم ملامحها

الشرق الأوسط ومحاولات إغلاق ملف "الأزمة"

رئيس وزراء باكستان: اسلام اباد تولي اهمية كبيرة الى علاقاتها مع طهران

عمران خان يزور مدينة مشهد المقدسة

دبلوماسي إسرائيلي: لبنان يواجهنا براً وبحراً

مقتل 9 ضباط سعوديين وجرح العشرات بصاورخ يمني استهدف معسكر غربي جازان

انتحار محاولة رئيس البيرو الأسبق

اتفاق جديد على إعادة الانتشار في الحديدة.. هل سيلتزم تحالف العدوان به أم إن الفشل سيكون من نصيبه ؟

قمّة تونس: بين الشكل والمضمون!

الكويت لاتزال عصية على "إسرائيل"؛ الأسباب والتداعيات

تطرف"ترامب".. إلى أين يمكن أن يوصل "إسرائيل"؟

شروط نتنياهو الثلاثة والحاجة إلى اللاءات الثلاث!

سيول إيران: بومبيو أبرز ضحايا "الإنسانيّة"؟

الأكراد والمصير المجهول في سوريا

موقع أمريكي: أزمة إدارة ترامب تتعمق.. فما الذي يجري في بلاد العم سام

موقع أمريكي: هل يمكن أن يؤدي اعتراف أمريكا بمرتفعات الجولان كجزء من "إسرائيل" إلى الحرب؟

صاروخ يجبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على اختصار زيارته إلى واشنطن

أبعد من تل أبيب: هل تنهي صواريخ المقاومة صفقة القرن؟

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة استهدفت مدرسة في صنعاء

الأهداف والنتائج المحتملة لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية

لقاء سري جمع شقيق كوشنر بمحمد بن سلمان قبل الإطاحة بولي العهد السابق

واشنطن تحذّر تركيا من النتائج "المدمّرة" لأي عمل عسكري شمال شرقي سوريا

تونسيون يطالبون بمنح ابن سلمان دكتوراة في تشريح الجثث

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم

الأربعاء 18 شعبان 1440
 
 
 
 
 
الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري للاجئين العائدين إلى بلدهم

مواضيع ذات صلة

صحیفة بريطانية: هكذا فشل المخطط الأمريكي في سوريا والعراق

موسكو: الحرب في سوريا لم تنته بعد

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع لروسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، أن الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري مرتين للذكور السوريين اللاجئين العائدين إلى بلادهم.

واضاف اللواء الروسي خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي: "إن تسهيل منح وثائق الهوية يتيح للمواطنين التوظف في العمل بعد مرور فترة وجيزة على عودتهم إلى الوطن. بينما يحصل الذكور بفضل تقديم تأجيل السوق العسكري على 6 أشهر لترتيب الحياة الكريمة لعائلاتهم".

وأضاف ميزينتسيف: "تنوي الحكومة السورية في أقرب وقت تمديد فترة تأجيل السوق العسكري للمواطنين العائدين بمرتين أي حتى عام واحد".

و أصدر الرئيس السوري، يوم 9 أكتوبر 2018، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة في الجيش والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وتراجعت خلال العام الماضي في سوريا وتيرة الأعمال القتالية بشكل ملموس بعد أن تمكنت القوات السورية وبالتعاون مع حلفائها وفي مقدمتهم ايران من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها منذ اندلاع الأزمة في البلاد سنة 2011.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا روسيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة