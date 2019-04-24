ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة تتبع "سياسات خطيرة جدا" تجاه بلاده، معتبرا ان على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز.

قال ظريف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء عقب وصوله إلى نيويورك: "إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول إلى مضيق هرمز فعليها التفاوض مع الطرف الذي يقوم بحمايته، أي الحرس الثوري الإيراني".

واعتبر ظريف مع ذلك أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا في مصلحة الأمن القومي للجمهورية الإسلامية.

وشكك ظريف في أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد خوض نزاع مع إيران، مضيفا: "إنه يعتقد أنه قادر على تركيعنا، لكنه يخطأ".

وشدد وزير الخارجية الايراني مع ذلك على العقوبات الأمريكية لن تغير نهج الجمهورية الإسلامية.

واعتبر ظريف أن الحكومة الإيرانية ستجد مشترين جددا لنفط البلاد وستواصل "استخدام مضيق هرمز كممر آمن لشراء النفط الإيراني"، محذرا الولايات المتحدة من تداعيات حال اتخاذها أي "إجراءات مجنونة" لعرقلة هذه المبيعات.

كما أشار ظريف إلى أنه ليست هناك أي حاجة إلى مفاوضات جديدة حول ملف إيران النووي، موضحا: "الاتفاق الذي أبرمناه يمثل أفضل صفقة يمكننا التوصل إليها".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، يوم 22 أبريل، أنها قررت عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى 2 مايو المقبل لمجموعة دول وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، خاصة بعد قرار ترامب في 8 مايو 2018 الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على شراء النفط الإيراني تم إعلانه في نوفمبر 2018، وهددت الولايات المتحدة بأنها ستطبق العقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء هذه المادة من إيران.