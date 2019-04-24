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  الأربعاء 18 شعبان 1440

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مقالات

ماذا تريد المملكة من اعلان إعدام 37 سعوديا جلهم من المعارضة؟

الأربعاء 18 شعبان 1440
 
 
 
 
 
ماذا تريد المملكة من اعلان إعدام 37 سعوديا جلهم من المعارضة؟
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الوقت- أقدمت المملكة العربية السعودية على تنفيذ اعدام جماعي يوم أمس الثلاثاء في عدة محافظات من المملكة بحق مواطنيين سعوديين حملتهم تهم مختلفة منها "الارهاب" واثارة الفوضى والتواصل مع جهات خارجية، إلا أن المعلومات المنتشرة حول هوية المعدومين تفيد بأن جلهم من المعارضة ومعظمهم من أبناء المنطقة الشرقية في السعودية، حيث تم اعدام 32 شخص منهم على خلفية انتمائهم المذهبي.

السلطات السعودية لم تكشف أي معلومة ظروف المحاكمات ولا الأدلة التي حصلت عليها لإدانة بعض المتهمين، ولطالما ان الغموض يلف أسوار المملكة السعودية قد لا يكون حتى عدد الأشخاص الذين أعلنت السعودية عن اعدامهم صحيحا وقد تخفي خلف هذه الاعدامات الكثير من الحقائق والتفاصيل التي لا تريد السعودية أن تخرج خارج اراضيها لاسيما وأن المملكة تتعرض لضغوط كبيرة بعد الجريمة التي نفذتها جهات من السلطات السعودية بحق المواطن السعودي والصحفي جمال خاشقجي وأدت لتقطيع جسده ووجهت اتهامات مباشرة لولي العهد السعودي وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تورطه في هذه الجريمة وكذلك فعلت العديد من الصحف الأمريكية والغربية.

اذا العدد أعلنته السعودية وعلينا تصديقه، كما علينا تصديق أن الذين أعدمتهم متورطين بأعمال ارهابية ويضرون بأمن الدولة ومصالح المملكة، إلا أن منظمة العفو الدولية لم تصدق ذريعة المملكة لاعدام 37 شخص سعودي، ورأت ان "الإعدام الجماعي الذي نفذته ​السعودية​ ما هو إلا مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم ​عقوبة الإعدام​، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".

وتُطبق عقوبة الإعدام في السعودية بما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.  وغالباً ما تُعقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام سراً ونادراً ما يُسمح للمتهمين الاتصال بالمحامي.

قد يُدان الشخص دون أدلة وبالاعتماد حصرياً على "اعترافات" انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أو عن طريق التحايل عليه وخداعه.

في حملتها القمعية المستمرة، وليس من قبيل الصدفة، تستهدف السلطات السعودية، ودون شعور بالخجل، هؤلاء المواطنين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المشهد الفكري والفني للمجتمع الناشط. فباستهداف السلطات لهم إنما ترسل رسالة إلى شعبها بأكمله مفادها أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي شكل من أشكال النقد، ناهيك عن التشكيك في الممارسات الاستبدادية للدولة.

غالبية الذين أُعدموا هم من الشيعة الذين أدينوا بعد محاكمات زائفة انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

ومن بينهم 11 رجلاً أدينوا بالتجسس لصالح إيران وحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية. أدين ما لا يقل عن 14 آخرين أُعدموا بارتكاب جرائم عنيفة تتعلق بمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة العربية السعودية بين 2011 و 2012. تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء استجوابهم من أجل انتزاع "اعترافات" منهم.

ومن بين الذين أُعدموا عبد الكريم الحواج - شاب شيعي قُبض عليه في سن السادسة عشرة وأدين بجرائم تتعلق بتورطه في احتجاجات مناهضة للحكومة. بموجب القانون الدولي ، يُحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأشارت منظمة العفو إلى أن السعودية من الدول الخمس الأوَل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 إعدامات، مشددة على أنها تناهض عقوبة الإعدام "في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين".

یقول نشطاء الشبكات الاجتماعیة ومستخدمو الإنترنت السعودیون، إن 32 من الذین أُعدموا هم من الشیعة من منطقة القطیف ورجال الدین وطلبة العلوم الدینیة في منطقة الشرقیة.

وقال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، ان حملة الإعدامات اليوم هي الثانية في عهد الملك سلمان، مشيراً الى ان الغالبية العظمى للذين أعدموا هم شيعة.

في الواقع ما تقوم به السعودية بحق المعارضة في شرقي البلاد يعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية، واستغلالها للهجوم الأخير على مركز للشرطة شمال العاصمة الرياض لتصفية المعارضة وجمعها مع الجماعات الارهابية والتكفيرية ليس الا اسلوب رخيص للتخلص من كل من يخالفا الرأي ويطالب بحقوقه المشروعة.

إن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه السعودية وتغاضيه عن جميع الجرائم التي يرتكبها آل سعود مقابل الحصول على دولاراتهم دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمضي قدما في استهداف كل من يقف في طريق مخططاته من معارضين ونشطاء ودعاة ورجال دين لطالما أن الغطاء الغربي لا يزال موجودا، ويمكن حاليا استغلال الفورة العالمية الجديدة في مجال "مكافحة الارهاب" لتوجيه هذه التهمة لكل من يعارض سياسة واشنطن والرياض، وقد نجحت الولايات المتحدة في هذا المجال وتريد السعودية اقتباسه منها بعد ان مهدت واشنطن بان الارهاب فيروس خطير ينهش جسد الشرق الأوسط واذا بحثت عن مسببي هذا الفيروس لوجدت الولايات المتحدة هي من صنعه وهي من يقويه وهي تمنع استئصاله على اعتبار انه الحجة الوحيدة لبقائها في الشرق الأوسط واستطاعت عبر ماكيناتها الاعلامية ايهام العالم اجمع بانها تحارب الارهاب إلا أنها لم تكن سوى تنشر الفوضى والفساد في المنطقة، وما تفعله الرياض حاليا يأتي في سياق السياسة الأمريكية التي توجه اتهامات لكل من يخالفها الرأي بالارهاب وبعد عقد من الزمن أو أكثر تقول أننا كنا مخطئين فإلى متى ستستمر هذه المسرحية.

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اعدام السعودية المملكة العفو الدولية شرق السعودية القطيف النمر

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