القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

الوقت- ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان “إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على مطلوبين اثنين في منطقة الرشيدية من الجانب الأيسر لمدينة الموصل في نينوى” مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.

كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اعتقال إرهابي في ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة من تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في بعض المناطق العراقية.