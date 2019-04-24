شويغو: أمريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان

الوقت- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن امريكا ترفض السماح لـ 40 ألف مهجّر سوري الخروج من مخيم الركبان.

وخلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم قال شويغو : “طالبنا واشنطن مرارا بإخلاء مخيم الركبان وتفكيكه لكنها ترفض ذلك”.

وتابع شويغو: “لا بد من تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين لمنع انتشار الإرهاب”.

وأضاف شويغو: ندعو إلى الحوار وحل الأزمة في سورية وإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن أمريكا والاتحاد الاوروبي يعتمدان سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للقانون الدولي، وواشنطن وحلفاؤها يغيرون القوانين الدولية حسب رغبتهم وهذا الاتجاه الغربي سيؤدي إلى تصعيد الوضع العالمي.

وتابع لافروف إن واشنطن تفرض العقوبات على الدول التي لا ترضخ لرغباتها وذلك بهدف تحقيق مصالحها على حساب مصالح بقية الدول.

وأشار لافروف إلى أن الإرهاب العالمي ما زال يتوسع وعلينا تشكيل جبهة موحدة لمحاربته تحت مظلة دولية.