وزير النقل السوري: عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات

الوقت- اكدة وزير النقل السوري علي حمود أن سماح السلطات السورية لطائرات شركة الخطوط الجوية القطرية بعبور المجال الجوي للبلاد سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري بعد ما عانه جراء الحرب.

واضاف حمود في تصريح صحفي، "خسرت الشركات العالمية الكثير نتيجة عبورها خارج الأجواء السورية، والآن تسعى دول إلى العودة للعبور عبر هذه الأجواء بعد الانتصار السوري"، مضيفا أن "عودة الخطوط القطرية للعبور خلال الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات كنا نخسرها سنويا".

وكانت السلطات السورية أعلنت الاثنين موافقتها على السماح لطائرات شركة "الخطوط الجوية القطرية" بالعبور عبر المجال الجوي لسوريا، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى وزارة النقل - مؤسسة الطيران المدني السوري.

وأوقفت "الخطوط الجوية القطرية" كل رحلاتها من وإلى سوريا في العام 2012 في خطوة قامت بها أيضا كثير من شركات طيران العالم.

لكن في أواسط يناير 2019 أعلنت المديرة العامة لمؤسسة الطيران السورية، شفاء النوري، أن شركات كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان تستعد لاستئناف الحركة الجوية المباشرة مع دمشق.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي لا تزال تشهد فيه العلاقات بين سلطات سوريا وقطر توترا كبيرا على خلفية اندلاع الأزمة السورية.