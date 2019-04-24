روسیا: سياسة واشنطن تجاه طهران تزداد عدائية وتهوراً

الوقت- نددت وزارة الخارجية الروسية بسياسة أمريكا “العدائية والمتهورة” تجاه إيران، بعد قرار واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط من هذا البلد.

وقالت موسكو في بيان إن “مثل هذا التصرف لن يضيف أي مكانة دولية للأمريكيين، كما أن باقي العالم يدرك تماماً أن سياسة واشنطن تزداد عدائية وتهوراً”.

وتابع المصدر نفسه “إن واشنطن لم تعد تخفي سعيها لإخضاع العالم بأسره لرغباتها”، واصفا العقوبات الأمريكية الجديدة بحق ايران بـ”المقلقة”.

واضافت الخارجية الروسية أيضا أن أمريكا بـ”مواصلتها السعي لفرض هيمنة عالمية، لا تهدد المجتمع الدولي باجراءات اقتصادية عقابية فحسب، بل أيضاً تقرع طبول الحرب بشكل واضح”.

ووجهت الخارجية الروسية “تحية الى سياسة ضبط النفس التي تنتهجها ايران التي لا ترد على التحرشات الامريكية الوقحة”، كما دعت “كل القوى العقلانية الى بذل كل ما بوسعها لضمان تطبيق الاتفاق النووي الايراني” الذي وقّع في فيينا عام 2015.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرّر اعتباراً من الثاني من ايار وقف العمل بالاستثناءات التي كانت واشنطن منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الايراني رغم العقوبات الامريكية وهی الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان.